Εικόνες τις οποίες εξασφάλισε το Entertainment Weekly, αποκαλύπτουν στιγμιότυπα από τα γυρίσματα της πολυαναμενόμενης επικής ταινίας «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν, τον κεντρικό ρόλο στην οποία εμπιστεύτηκε και πάλι τον Ματ Ντέιμον, ο οποίος ενσαρκώνει τον Οδυσσέα, τον βασιλιά της Ιθάκης, στην πολυτάραχη δεκαετή περιπλάνησή του προς την πατρίδα, μετά το τέλος του Τρωικού Πολέμου».

Στις νέες εικόνες εμφανίζεται πλαισιωμένος από τους πιστούς συντρόφους του, ανάμεσα στους οποίους διακρίνεται ο Χιμές Πατέλ στον ρόλο του Ευρύλοχου.

Advertisement

Advertisement

Το υλικό αποκαλύπτει επίσης την Αν Χάθαγουεϊ που ενσαρκώνει την Πηνελόπη μαζί με τον Τομ Χόλαντ στον ρόλο του Τηλέμαχου και τον Ρόμπερτ Πάτινσον ο οποίος υποδύεται τον αλαζονικό Αντίνοο που διεκδικεί τον θρόνο του Οδυσσέα.

Στο λαμπερό καστ συμμετέχουν επίσης οι: Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Σαρλίζ Θέρον, Μπένι Σάφντι, Έλιοτ Πέιτζ, Μπιλ Ίργουιν, Σαμάνθα Μόρτον, Τζέσι Γκαρσία, Γουίλ Γιουν Λι και Τζον Λεγκουιζάμο.

Η Universal Pictures έδωσε το στίγμα της ταινίας περιγράφοντάς την ως ένα «μυθικό έπος δράσης, γυρισμένο σε ολόκληρο τον κόσμο με ολοκαίνουργια τεχνολογία φιλμ IMAX».

Ο Νόλαν εκτός από την σκηνοθεσία υπογράφει και το σενάριο ενώ είναι και παραγωγός μαζί με τη σύζυγό του, Έμμα Τόμας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ένα στιγμιότυπο από τα παρασκήνια που δόθηκε στη δημοσιότητα όπου ο Νόλαν διακρίνεται επί τω έργω, πλάι σε μία από τις IMAX κάμερές του.

Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία των νέων εικόνων έρχεται μετά το εξάλεπτο εισαγωγικό βίντεο της ταινίας, το οποίο προβάλλεται ήδη στις αμερικανικές αίθουσες μαζί με την επανακυκλοφορία των ταινιών «Sinners» και «One Battle After Another».

Η «Οδύσσεια» θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου του 2026.