Η τρίτη ταινία της τριλογίας Avatar, το θρίλερ «Αυτά που σκοτώνεις», «Η Αγγελία» και ένα χριστουγεννιάτικο παιδικό animation. Οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.

Avatar: Φωτιά και Στάχτη

Advertisement

Advertisement

«Είναι μια ταινία για μια οικογένεια που προσπαθεί να επεξεργαστεί τι σημαίνει να βρίσκεσαι σε πόλεμο· τι σημαίνει για τα παιδιά να βιώνουν έναν πόλεμο· τι σημαίνει για τους γονείς να αφήνουν τα παιδιά τους να φύγουν και να εμπιστευτούν ότι θα πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα στην ταινία. Και για τον Τζέικ, που μόλις έχασε ένα παιδί, η προστατευτικότητά του εκδηλώνεται ως τυραννική συμπεριφορά», όπως σημειώνει ο Τζέιμς Κάμερον.

Η ιστορία συνεχίζεται λίγο καιρό μετά τα γεγονότα της ταινίας «Avatar: The Way of Water». Η οικογένεια Σάλι εξακολουθεί να ζει με τη φυλή Metkayina στους πανέμορφους υφάλους της Πανδώρας, ενώ αγωνίζεται να προσαρμοστεί σε μία πραγματικότητα χωρίς τον Neteyam, που σκοτώθηκε σε μια βίαιη συμπλοκή με τη RDA (Resources Development Administration). Ο Jake, η Neytiri, ο Lo’ak, η Tuk, ο Spider και η Kiri αντιμετωπίζουν ο καθένας με τον δικό του τρόπο την απώλεια.

Ενώ ο Spider έχει πλέον προσαρμοστεί πλήρως στη ζωή με τους ανθρώπους των υφάλων, η οικογένεια Σάλι ανησυχεί για την ασφάλειά του και συνειδητοποιεί πως δεν μπορεί να παραμείνει άλλο εκεί. Μετά τη γνωριμία με τη φυλή Tlalim, μια ειρηνική νομαδική φυλή που ταξιδεύει στον αέρα και αρμενίζει τους ουρανούς, ο αρχηγός τους, Peylak, συμφωνεί να μεταφέρει τον Spider στο οχυρό των Omatikaya. Τελικά, ολόκληρη η οικογένεια Σάλι αποφασίζει να συνοδεύσει τον Spider και τους Wind Traders στο ταξίδι. Ωστόσο, το ταξίδι τους διακόπτεται απότομα όταν η ομάδα τους δέχεται επίθεση από μέλη της φυλής Mangkwan, γνωστής και ως Ash People. Υπό την ηγεσία της Varang, οι Ash People είναι Na’vi των οποίων η κουλτούρα και ο τρόπος ζωής άλλαξαν δραματικά μετά την καταστροφή της πατρίδας τους από ηφαίστειο. Κατηγορούν την Eywa (τη Μεγάλη Μητέρα της Πανδώρας) για αυτή την καταστροφή. Στο μεταξύ, η RDA αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες μετά την καταστροφική ήττα που υπέστη από τον Jake Sully και τη φυλή Metkayina και ανασυντάσσεται, σχεδιάζοντας την επόμενη επίθεσή της. Πρωταγωνιστούν οι Σαμ Γουόρθινγκτον, Ζόε Σαλντάνα, Σιγκούρνι Γουίβερ, Κέιτ Γουίνσλετ, Ντέιβιντ Θιούλις.

Η Αγγελία

Η Μίλι έχει περάσει τα τελευταία δέκα χρόνια της ζωής της στη φυλακή, όπου βρέθηκε στα δεκαεπτά της. Τώρα αναζητά μια ευκαιρία, μια εργασία που θα της επιτρέψει να έχει μια φυσιολογική ζωή. Δεν ελπίζει ότι η συνέντευξή της με τη Νίνα, την πλούσια σύζυγο και μητέρα που ζητά οικιακή βοηθό, θα πάει καλά. Ποιος θα την εμπιστευτεί με τέτοιο παρελθόν; Γι’ αυτό όταν δέχεται τα απρόσμενα νέα της πρόσληψής της, αγνοεί όλα τα ανησυχητικά σημάδια και τις παραξενιές της Νίνα, θέλοντας τόσο πολύ να ξεκινήσει μια νέα ζωή. Όμως, ακόμη και το δωμάτιό της μοιάζει περισσότερο με κελί παρά με δωμάτιο υπηρεσίας, κλειδώνει μόνο απέξω.

«Καλώς ήρθες στην οικογένεια», λέει η Νίνα Γουίντσεστερ, τείνοντας το άψογα περιποιημένο χέρι της για να με χαιρετήσει.

Χαμογελάω φιλικά καθώς περιεργάζομαι τον χώρο γύρω από το μαρμαροστρωμένο δάπεδο του χoλ.

Η πρόσληψή μου σε αυτό το σπίτι είναι η τελευταία μου ευκαιρία να κάνω μια νέα αρχή.

Μπορώ να προσποιούμαι ότι είμαι όποια θέλω.

Ωστόσο σύντομα θα διαπιστώσω ότι τα μυστικά των Γουίντσεστερ είναι πολύ πιο επικίνδυνα από τα δικά μου…

Advertisement

Κινηματογραφική μεταφορά του μπεστ σέλερ μυθιστορήματος της Freida McFadden (εκδόσεις Διόπτρα, μετάφραση Κίκα Κραμβουσάνου), με τις Σίντνεϊ Σουίνι και Αμάντα Σέιφριντ, σε σκηνοθεσία Πολ Φιγκ (Bridesmaids, A Simple Favor). Η συγγραφέας έχει βραβευθεί με το International Thriller Writer Award για το Best Paperback Original και με το Goodreads Choice Award για το καλύτερο θρίλερ. Το δίδυμο Σουίνι – Σέιφριντ συγκρούεται σε ένα εκρηκτικό ψυχολογικό παιχνίδι ρόλων: αθωότητα απέναντι στο προνόμιο, επιβίωση απέναντι στην κυριαρχία, προσωπική αλήθεια απέναντι στην κοινωνική εικόνα. Και οι δύο ηθοποιοί είναι επίσης εκτελεστικές παραγωγοί.

Αυτά Που Σκοτώνεις

Ο Άλι, καθηγητής πανεπιστημίου, στοιχειώνεται από τον ύποπτο θάνατο της άρρωστης μητέρας του και αναγκάζει τον μυστηριώδη κηπουρό του να διαπράξει μια πράξη ψυχρής εκδίκησης. Καθώς παλιά, θαμμένα οικογενειακά μυστικά έρχονται στην επιφάνεια και η αστυνομία σφίγγει τον κλοιό γύρω του, οι αμφιβολίες αρχίζουν να κλονίζουν τη συνείδησή του. Ο Άλι δεν έχει άλλη επιλογή από το να κοιτάξει κατάματα την άβυσσο της ίδιας του της ψυχής. Ένα σκοτεινό, καθηλωτικό θρίλερ για την ​απώλεια, την ενοχή, τ​α​ οικογενειακά μυστικά και την ανάγκη για λύτρωση​. Μια ταινία για «αυτά που σκοτώνουμε» για να συνεχίσουμε να υπάρχουμε​, σε σκηνοθεσία Αλίρεζα Χατάμι, συνεργάτη του Ασγκάρ Φαραντί. Βραβείο Σκηνοθεσίας στο φετινό Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάντανς, επίσημη υποψηφιότητα του Καναδά στα Όσκαρ 2026.

Advertisement

Χριστούγεννα με τον Ποντικούλη

Μία χαρούμενη οικογένεια ποντικιών ετοιμάζεται πυρετωδώς για τη γιορτή των Χριστουγέννων στο όμορφο, ζεστό εξοχικό της. Η ατμόσφαιρα μοσχοβολά από χριστουγεννιάτικες λιχουδιές και όλα δείχνουν πως οι γιορτές θα είναι γεμάτες θαλπωρή. Ξαφνικά, όμως, η μαγική τους προετοιμασία ανατρέπεται όταν εμφανίζονται απρόσμενοι «γίγαντες»: μια οικογένεια ανθρώπων που σχεδιάζει να περάσει τις γιορτές στο εγκαταλελειμμένο σπίτι της θείας τους. Αν και οι άνθρωποι πιστεύουν ότι το σπίτι είναι άδειο, δεν γνωρίζουν πως οι μικροσκοπικοί, επίμονοι ένοικοί του έχουν άλλα σχέδια.Τα πεισματάρικα ποντίκια δεν σκοπεύουν να εγκαταλείψουν τόσο εύκολα το καταφύγιό τους. Έτσι ξεκινά μια εκρηκτική, παιχνιδιάρικη και ξεκαρδιστική μάχη για το ποιος θα επικρατήσει και ποιος τελικά θα καταφέρει να κερδίσει τα Χριστούγεννα. Σκηνοθεσία Χένρικ Μ.Νταλσμπάκεν. Η ταινία προβάλλεται μεταγλωττισμένη. Ακούγονται οι ηθοποιοί: Νίκος Παπαδόπουλος, Άννα Κουτσαφτίκη, Βάσια Ζαχαροπούλου, Γιώργος Νικόπουλος, Γεωργία Ιωαννίδου, Βασιλική Σούτη, Χρήστος Δερβεντζής, Νέστορας Κοψιδάς και ο μικρός Γεράσιμος Πέτρου.

Advertisement