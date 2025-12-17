Το διοικητικό συμβούλιο της Warner Bros Discovery απέρριψε την επιθετική προσφορά ύψους 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Paramount Skydance, δηλώνοντας ότι δεν παρείχε επαρκείς εγγυήσεις χρηματοδότησης, γεγονός που αποτελεί πλήγμα στις φιλοδοξίες της εταιρείας και του νεαρού CEO Ντέιβιντ Έλισον, όπως μεταδίδει το Reuters.

Σε επιστολή προς τους μετόχους, η Warner Bros αναφέρει ότι έκρινε πως η προσφορά της Paramount είναι «κατώτερη» από τη συμφωνία συγχώνευσης με το Netflix, τονίζοντας ότι η Paramount «παραπλανούσε διαρκώς» τους μετόχους της Warner Bros ότι η προσφορά μετρητών των 30 δολαρίων ανά μετοχή ήταν πλήρως εγγυημένη ή «υποστηριζόμενη» από την οικογένεια Έλισον.

Σύμφωνα με το Variety, η Warner Bros. Discovery δήλωσε ότι παραμένει προσηλωμένη στο megadeal της με το Netflix, βάσει της οποίας το streamer θα αγοράσει τα στούντιο της Warner Bros., HBO και HBO Max, έναντι 27,75 δολαρίων/μετοχή.

Η απόφαση να δεσμευτεί εκ νέου η εταιρεία με την προσφορά εξαγοράς του Netflix σηματοδοτεί -εκτός απροόπτου- την τελευταία ανατροπή στην κούρσα για την απόκτηση του ιστορικού κινηματογραφικού και τηλεοπτικού στούντιο της Warner Bros, καθώς και της τεράστιας κινηματογραφικής και τηλεοπτικής της βιβλιοθήκη, που περιλαμβάνει από κλασικές ταινίες όπως η «Καζαμπλάνκα» και ο «Πολίτης Κέιν» μέχρι σύγχροναες αγαπημένες παραγωγές όπως ο «Χάρι Πότερ» και τα «Φιλαράκια».