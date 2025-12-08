8 Δεκ (Reuters) – Η Paramount Skydance κατέθεσε τη Δευτέρα μια «εχθρική» προσφορά αξίας 108,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων για τη Warner Bros Discovery (WBD.O), σαμποτάροντας τη συμφωνία με τη Netflix σε μια ύστατη προσπάθεια να δημιουργήσει μια μιντιακή υπερδύναμη που θα αμφισβητούσε την κυριαρχία του κολοσσού του streaming.

Ο γίγαντας του streaming είχε επικρατήσει την Παρασκευή σε έναν πολυεβδομαδιαίο πόλεμο προσφορών με την Paramount και την Comcast, εξασφαλίζοντας μια συμφωνία μετοχικού κεφαλαίου 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων για την εξαγορά του κινηματογραφικού και τηλεοπτικού στούντιο Warner Bros Discovery, καθώς και του διάσημου brand HBO Max.

Η προσφορά, η οποία ανέρχεται σε 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια συμπεριλαμβανομένου του χρέους και συνοδεύεται από 5,8 δισεκατομμύρια δολάρια ως αποζημίωση διάλυσης της συμφωνίας από τη Netflix, αναμένεται να αντιμετωπίσει έντονο έλεγχο από τις αντιμονοπωλιακές αρχές.

Η Paramount υπέβαλε πολλές προσφορές ξεκινώντας από τον Σεπτέμβριο, με στόχο να δημιουργήσει μια ψυχαγωγική υπερδύναμη ικανή να ανταγωνιστεί τη Netflix και τεχνολογικούς γίγαντες όπως η Apple που έχουν επεκταθεί στα μέσα ενημέρωσης, αλλά αντιμετώπισε απορρίψεις.

Πρόσφερε να αγοράσει ολόκληρη την εταιρεία στα 30 δολάρια ανά μετοχή, σε σύγκριση με την προσφορά της Netflix που ήταν σχεδόν 28 δολάρια ανά μετοχή.

Η Paramount παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα στούντιο του Χόλιγουντ, αλλά το ιστορικό της στο box office είναι ασταθές, με περιστασιακές επιτυχίες franchise να αντισταθμίζονται από περιόδους κατά τις οποίες η παραγωγή της υστερεί σε μερίδιο αγοράς στις ΗΠΑ έναντι της Disney, της Universal και της Warner Bros.

Είχε στείλει επιστολή στη Warner Bros, αμφισβητώντας τη διαδικασία της πώλησης και υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία έχει εγκαταλείψει μια δίκαιη διαδικασία υποβολής προσφορών και έχει προαποφασίσει τη Netflix ως νικητή.

Αυτό ακολούθησε δημοσιεύματα ότι η διοίκηση της Warner Bros χαρακτήρισε τη συμφωνία με τη Netflix ως “σίγουρη επιτυχία” ενώ μιλούσε υποτιμητικά για την προσφορά της Paramount.

Αναλυτές και ειδικοί της βιομηχανίας θεωρούν την Paramount τον καλύτερο υποψήφιο για την εξαγορά της Warner Bros Discovery, δεδομένων των τεράστιων οικονομικών πόρων του Έλισον – με την υποστήριξη του πατέρα του, συνιδρυτή της Oracle και δεύτερου πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, Λάρι Έλισον – καθώς και των στενών δεσμών με την κυβέρνηση Τραμπ.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είπε σε δημοσιογράφους την Κυριακή ότι ο συνδυασμός Netflix–Warner Bros ενδέχεται να εγείρει ανησυχίες σχετικά με το μερίδιο αγοράς και πως θα έχει λόγο στη συμφωνία.

Το Bloomberg News ανέφερε ότι ο Τραμπ συναντήθηκε με τον συν-διευθύνοντα σύμβουλο της Netflix, Τεντ Σαράντος, στα μέσα Νοεμβρίου, λέγοντάς του ότι η Warner Bros πρέπει να πουληθεί στον υψηλότερο πλειοδότη.

Η προσφορά της Netflix έχει ήδη προκαλέσει έντονη κριτική από διακομματικούς νομοθέτες και συνδικάτα του Χόλιγουντ, λόγω ανησυχιών πως θα μπορούσε να οδηγήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας και υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

ΠΗΓΗ: Reuters

