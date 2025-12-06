Η συμφωνία του Netflix για την εξαγορά του ιστορικού κινηματογραφικού στούντιο Warner Brothers Discovery και των δημοφιλών δικτύων streaming HBO είναι μια πραγματική ιστορία ενός κυρίαρχου κολοσσού.

Καθώς εξελίσσεται η ιστορία, υπάρχουν πέντε βασικά σημεία που αξίζει να παρακολουθήσουμε:

1. To Netflix γίνεται ακόμα πιο ισχυρό

To Netflix προπορεύεται στο Χόλιγουντ εδώ και χρόνια, ως η μεγαλύτερη υπηρεσία streaming στον κόσμο και ως ο μεγαλύτερος παραγωγός νέου περιεχομένου στην Καλιφόρνια. Αλλά αυτή η συμφωνία –η μεγαλύτερη στον κλάδο εδώ και χρόνια–, πρόκειται να εδραιώσει τη θέση της στην κορυφή, προσφέροντας στην εταιρεία ένα κατάλογο με τίτλους σχεδόν ενός αιώνα και ενισχύοντας τη ήδη εντυπωσιακή παραγωγική της δυναμικότητα, σύμφωνα με την ανάλυση του BBC.

Ας μην ξεχνάμε και τη δύναμη των συνδρομητών της, καθώς το Netflix ετοιμάζεται να προσθέσει μερικούς από τους 128 εκατομμύρια συνδρομητές του HBO στη βάση της, η οποία ήδη ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια. Η συμφωνία θα ενώσει αγαπημένα ιστορικά franchises όπως τα «Looney Tunes», «Harry Potter» και «Friends», μαζί με επιτυχίες του HBO όπως «Succession», «Sex and the City» και «Game of Thrones», κάτω από την ίδια «ομπρέλα» με το λιγότερο συμβατικό περιεχόμενο του Netflix, όπως τα «Stranger Things» και «KPop Demon Hunters.

2. Μπορεί να σημαίνει αυξήσεις… ή μειώσεις τιμών

To Netflix δήλωσε ότι ελπίζει να ολοκληρώσει τη συμφωνία μέσα στον επόμενο χρόνο έως 18 μήνες.

Ωστόσο, οι διευθυντές αποφεύγουν να αποκαλύψουν πώς σκοπεύουν να ενσωματώσουν την Warner Brothers και το κορυφαίο brand HBO στην υπάρχουσα υπηρεσία Netflix.

Ο συν-διευθύνων σύμβουλος της Netflix, Γκρεγκ Πίτερς, δήλωσε ότι το όνομα HBO είναι «πολύ ισχυρό» και θα δώσει στην εταιρεία «πολλές επιλογές», χωρίς όμως να επεκταθεί περαιτέρω. Το Netflix θα μπορούσε να συμπεριλάβει ταινίες και σειρές σε διαφορετικά πακέτα, αν και οι αναλυτές λένε ότι θα εξέπληττε η πλήρης εξαφάνιση του brand HBO. Ωστόσο, ο αντίκτυπος στις τιμές παραμένει επίσης ασαφής.

3. Το streaming είναι το μέλλον και το Χόλιγουντ φαίνεται παραμελημένο

Η Warner Bros είναι ένα από τα στούντιο που καθόρισαν το Χόλιγουντ, δημιουργώντας κλασικές ταινίες όπως «Casablanca» και «The Exorcist». Ωστόσο, η εξαγορά αυτή δείχνει πώς η χρυσή εποχή του κινηματογράφου έχει παρέλθει. Το Netflix έχει υποσχεθεί ότι θα συνεχίσει να κυκλοφορεί ταινίες στους κινηματογράφους, κάτι το οποίο φαίνεται λογικό, καθώς αποκτά και τις ταινίες της DC, οι οποίες σημειώνουν μεγάλη επιτυχία στις αίθουσες. Όμως, δεν είναι όλοι βέβαιοι ότι αυτό θα παραμείνει προτεραιότητα για τον streaming κολοσσό.

4. Η συμφωνία δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα

Η ολοκλήρωση της συμφωνίας δεν είναι καθόλου βέβαιη. Πρώτα, η Warner Brothers Discovery πρέπει να ολοκληρώσει το spin-off των τμημάτων της που δεν πωλούνται στη Netflix, όπως τα CNN, Discovery και Eurosport.

Παράλληλα, ο ανταγωνιστικός μνηστήρας, Paramount Skydance, που ήλπιζε να αποκτήσει ολόκληρη την Warner Brothers Discovery, μπορεί ακόμα να προσπαθήσει να πείσει τους μετόχους ότι προσφέρει καλύτερη εναλλακτική. Το μεγαλύτερο ερώτημα, όμως, είναι εάν η συμφωνία θα εγκριθεί από τις ρυθμιστικές αρχές ανταγωνισμού στις ΗΠΑ και την Ευρώπη, κάτι που μπορεί να αποτελέσει σοβαρή πρόκληση.

5. Ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας ακόμη άσος στο μανίκι

Στο παρασκήνιο υπάρχει και η πιθανότητα παρέμβασης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η τρέχουσα διοίκηση έχει υποσχεθεί πιο χαλαρή ρυθμιστική πολιτική σε θέματα συγχωνεύσεων. Ωστόσο, ο πρόεδρος έχει εκφράσει θετικά σχόλια για τους ιδιοκτήτες της Paramount Skydance, τον τεχνολογικό δισεκατομμυριούχο και Ρεπουμπλικανό δωρητή Larry Ellison και τον γιο του David, οι οποίοι βρίσκονται πίσω από την ανταγωνιστική πρόταση για την Warner Bros.

Με πληροφορίες από BBC

