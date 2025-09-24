Ο γιος του Παύλου Ντε Γκρες και της Μαρί Σαντάλ, Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες ζει μόνιμα στη Νέα Υόρκη καιθεωρείται ένας από τους πιο περιζήτητους εργένηδες της γενιάς του. Εδώ και λίγες ώρες το όνομά του πρωταγωνιστεί στα αμερικανικά sites αφού εθεάθη να περπατάει χέρι χέρι με την ηθοποιό Μάντελιν Κλάιν στους δρόμους του Μανχάταν.

Όπως φαίνεται στο αποκλειστικό βίντεο του Deux Moi, το νέο ζευγάρι ήταν ντυμένο casual καθώς περπατούσε στη λεωφόρο Μάντισον, ενώ ο Κωνσταντίνος Αλέξιος αποκαλείται από τα διεθνή Μέσα «Πρίγκιπας της Ελλάδας και της Δανίας».

Λίγη ώρα αργότερα ο φακός απαθανάτισε τη στιγμή που το νέο ζευγάρι πάει να φιληθεί σε εστιατόριο χωρίς να έχουν καταλάβει ότι έχουν γίνει αντιληπτοί.

Ο Κωνσταντίνος Αλέξιος, που κρατάει πολύ χαμηλό προφίλ στα social media, δεν δίστασε να αναρτήσει μια φωτογραφία της 27χρονης ηθοποιού χωρίς όμως να δείχνει το πρόσωπό της ούτε να γράφει το όνομά της, κάτι που έκανε όμως η Ολυμπία Ντε Γκρες, που κάνει στενή παρέα με τον αδελφό της.

Κωνσταντίνος Αλέξιος: Ποια είναι γυναίκα που τον κέρδισε

Αυτή τη στιγμή η Μάντελιν Κλάιν θεωρείται ένα από τα πιο περιζήτητα ονόματα της νέας γενιάς του Χόλιγουντ. Έγινε διάσημη από τη σειρά του Netflix, Outer Banks, ενώ τους προηγούμενους μήνες πρωταγωνίστησε σε δύο ταινίες που είχαν μεγάλη απήχηση στο νεανικό κοινό.

Τον περασμένο χρόνο πρωταγωνίστησε στην καμπάνια του Tommy Hilfiger ενώ στις πρόσφατες συνεργασίες της είναι η εταιρεία καλλυντικών Revlon. Η ίδια δεν έχει διστάσει να παραδεχτεί ότι στο ξεκίνημα της καριέρας της κοιμόταν για ένα διάστημα στο αυτοκίνητό της καθώς δεν είχε χρήματα να νοικιάσει σπίτι.

Ο tabloid τύπος είχε ασχοληθεί ιδιαίτερα μαζί της την εποχή που διατηρούσε δεσμό με τον διάσημο κωμικό (και πρώην της Κιμ Καρντάσιαν) Πιτ Ντέιβιντσον, την ίδια περίπου εποχή που ο 26χρονος Κωνσταντίνος Αλέξιος έβγαινε με το μοντέλο Μπρουκς Νέιντερ και την Πόπι Ντελεβίν.

