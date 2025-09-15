Λίγες εβδομάδες πριν συμπληρώσει τα 27 του χρόνια, ο μεγαλύτερος γιος του Παύλου και της Μαρί Σαντάλ, Αλέξιος Ντε Γκρες, έδωσε το παρών μαζί με την αδελφή του Ολυμπία στο πάρτι του οικογενειακού του φίλου, Ευάγγελου Μπούση στη Νέα Υόρκη. Αφορμή στάθηκε η παρουσίαση της νέας σειράς καλλυντικών για άντρες, Enhanse.

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη και μεγαλωμένος στο Λονδίνο, ο Κωνσταντίνος Αλέξιος Ντε Γκρες (για τους φίλους «Τίνο») αποφοίτησε το 2022 από το φημισμένο πανεπιστήμιο Georgetown και από τότε ζει στη Νέα Υόρκη. Αν και προτιμάει να κρατάει χαμηλό προφίλ, τα Μέσα είχαν ασχοληθεί με τη σχέση του με τη διάσημη βρετανίδα Πόπι Ντελεβίν, ενώ τον περασμένο χρόνο είχε γραφτεί πως έβγαινε με το μοντέλο Μπρουκς Νέιντερ.

Οι γιοι του Παύλου Ντε Γκρες, Αχιλλέας, Αλέξιος, Αριστείδης και Οδυσσέας με τη μητέρα τους Μαρί Σαντάλ στον γάμο της Θεοδώρας.

Είναι επίσης γνωστό ότι ο Αλέξιος Ντε Γκρες έχει ταλέντο στη ζωγραφική και τη γλυπτική, ενώ στα χόμπι του περιλαμβάνονται η φωτογραφία, η μουσική και το κυνήγι. Διαθέτοντας μια εντυπωσιακή εμφάνιση, έχει ποζάρει για τον οίκο Dior, ενώ το όνομά του έχει συμπεριληφθεί στη λίστα με τους πιο περιζήτητους γαλαζοαίματους εργένηδες.

Αλέξιος Ντε Γκρες: Αναγκαστική επιστροφή στην Ελλάδα για τη στρατιωτική του θητεία

Από την ημέρα που ο Παύλος Ντε Γκρες και τα παιδιά του πήραν και επίσημα το επώνυμο Ντε Γκρες, οι τέσσερις γιοι του, με τον πρώτο τον Αλέξιο Ντε Γκρες οφείλουν να υπηρετήσουν τη στρατιωτική τους θητεία. Μάλιστα αυτό που είχε γίνει γνωστό ήταν ότι ο Αλέξιος επιθυμούσε να καταταγεί στις Ειδικές Δυνάμεις.

Σε δηλώσεις του στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου τον Ιούνιο, ο Παύλος Ντε Γκρες είχε ερωτηθεί πότε θα παρουσιαστεί στον στρατό ο μεγαλύτερος γιος του: «Κάποια μέρα θα πάει, αλλά δεν θα γίνει ακόμα αυτό» είχε περιοριστεί να δηλώσει.

Διακριτική παρουσία στα social media

Σε αντίθεση με την αδελφή του, Ολυμπία, ο Κωνσταντίνος Αλέξιος κάνει πολύ σπάνια αναρτήσεις στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Ο λογαριασμός του έχει μόνο 8 posts, και το τελευταίο είχε γίνει στα μέσα Ιουλίου από το πάρτι γενεθλίων της Ηλέκτρας Νιάρχου στο Εδιμβούργο.