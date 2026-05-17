Ο σκηνοθέτης Τζέιμς Γκρέι προσπάθησε να καλέσει τη Σκάρλετ Γιόχανσον στο κινητό για να απολαύσει ζωντανά το παρατεταμένο χειροκρότημα διάρκειας 7 λεπτών (κατά κάποια δημοσιεύματα 10 λεπτών) που χάρισε το κοινό -μεταξύ αυτών η Κέιτ Μπλάνσετ, η Τζούλιαν Μουρ και ο Πάβελ Παβλικόφσκι – στην πρεμιέρα του «Paper Tiger» που δόθηκε στο Grand Theatre Lumiere, το βράδυ του Σαββάτου 16 Μαΐου, στο Φεστιβάλ Καννών.

Όμως η πρωταγωνίστρια της ταινίας του, η οποία δεν ταξίδεψε στις Κάννες καθώς κάνει γυρίσματα για το reboot του «The Exorcist», δεν απάντησε στο FaceTime. Ο Γκρέι κούνησε το κεφάλι του κάνοντας τον απογοητευμένο και έδειξε το κινητό τη στιγμή που η κλήση πήγαινε στον τηλεφωνητή της Γιόχανσον.

Άνταμ Ντράιβερ και Μάιλς Τέλερ στο κόκκινο χαλί – Φωτογραφία Reuters

Μπορεί η Αμερικανίδα σταρ να μην κατάφερε να παραβρεθεί στη μεγάλη βραδιά, αλλά οι συμπρωταγωνιστές της, Μάιλς Τέλερ και Άνταμ Ντράιβερ, ήταν εκεί, στο πλευρό του συγκινημένου Τζέιμς Γκρέι, ο οποίος ευχαρίστησε το κοινό λέγοντας ότι είναι η κινητήρια δύναμη που κρατά ζωντανό τον κινηματογράφο. «Χωρίς εσάς, δεν υπάρχει κινηματογράφος, ο κινηματογράφος σάς χρειάζεται περισσότερο από ποτέ».

Adam Driver and Miles Teller embrace Cate Blanchett and Julianne Moore after premiere screening of James Gray’s Cannes Film Festival competition film ‘Paper Tiger’ pic.twitter.com/gNJDR8JRcF May 16, 2026

Πριν από την προβολή, οι δύο ηθοποιοί εμφανίστηκαν στο κόκκινο χαλί, υπέγραψαν αυτόγραφα και πόζαραν για selfies με το κοινό.

Το σκληρό crime thriller, όπως το έχει χαρακτηρίσει το Variety, με πρωταγωνιστές τους Άνταμ Ντράιβερ, Σκάρλετ Γιόχανσον και Μάιλς Τέλερ ακολουθεί δύο αδέλφια που κυνηγούν το αμερικανικό όνειρο αλλά μπλέκονται σε ένα επικίνδυνο σχέδιο της ρωσικής μαφίας η οποία απειλεί την οικογένειά τους. Οι σχέσεις δοκιμάζονται και η προδοσία- κάποτε εντελώς αδιανόητη- γίνεται πλέον ένα πολύ πιθανό ενδεχόμενο.

Ο Τζέιμς Γκρέι, αγαπημένος του Φεστιβάλ Καννών και ιδιαιτέρως αγαπητός στη Γαλλία, έχει παρουσιάσει πέντε ταινίες στο Φεστιβάλ, το «Paper Tiger» είναι η έκτη – «Armageddon Time», «The Immigrant», «Two Lovers», «We Own the Night» και «The Yards»- ενώ είχε διατελέσει και μέλος της κριτικής επιτροπής το 2009, με πρόεδρο την Ιζαμπέλ Ιπέρ.

Με πληροφορίες από Variety, Deadline