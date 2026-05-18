Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ δεν θα παραστεί στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Καννών για την απονομή του Τιμητικού Χρυσού Φοίνικα, λόγω τραυματισμού που υπέστη στο γόνατο.

Όπως αναφέρει σε δήλωση της που δόθηκε στη δημοσιότητα την Κυριακή, βρίσκεται σε στάδιο αποθεραπείας και κατόπιν σύστασης των γιατρών της δεν θα μπορέσει να δώσει το «παρών» στις Κάννες.

Η Στρέιζαντ σημειώνει ότι λυπάται για το γεγονός ότι δεν θα μπορέσει να γιορτάσει «τις αξιοσημείωτες ταινίες της 79ης διοργάνωσης» και τονίζει: «Ανυπομονούσα επίσης πολύ να περάσω χρόνο με συναδέλφους που θαυμάζω -και, φυσικά, να επιστρέψω στη Γαλλία, έναν τόπο που αγαπώ πάντα. Αν και λυπάμαι που δεν μπορέσω να είμαι εκεί αυτοπροσώπως, θέλω να εκφράσω τα θερμότερα συγχαρητήριά μου στους κινηματογραφιστές από όλο τον κόσμο, το εξαιρετικό ταλέντο και η δημιουργική οπτική των οποίων τιμούνται φέτος. Ευχαριστώ από καρδιάς το Φεστιβάλ και όλους όσοι συνεχίζουν να στηρίζουν και να προάγουν την τέχνη του κινηματογράφου».

Παρότι η Στρέιζαντ δεν θα παραστεί στην τελετή λήξης για να παραλάβει τον Τιμητικό Χρυσό Φοίνικα, οι διοργανωτές ανακοίνωσαν ότι το Φεστιβάλ θα προχωρήσει όπως ήταν προγραμματισμένο στην τιμητική βράβευση της, που θα σηματοδοτούσε την πρώτη εμφάνιση της στις Κάννες. «Η Ίρις Κνόμπλοχ, ο Τιερί Φρεμό και όλη η ομάδα του Φεστιβάλ στέλνουν στη Μπάρμπρα Στρέιζαντ τις θερμότερες ευχές τους για ταχεία ανάρρωση», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Με πληροφορίες από Variety