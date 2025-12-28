Σχεδόν είκοσι χρόνια μετά τις ερμηνείες τους ως Miranda, Andy, Emily και Nigel, που άφησαν εποχή, η Μέριλ Στριπ, η Αν Χάθαγουεϊ, η Έμιλι Μπλαντ και ο Στάνλεϊ Τούτσι επιστρέφουν στην Νέα Υόρκη και στα κομψά γραφεία του περιοδικού Runway με την πολυαναμενόμενη συνέχεια της ταινίας του 2006.

Το σίκουελ επανασυνδέει τον κύριο καστ με τον σκηνοθέτη Ντέιβιντ Φράνκελ και την προσθήκη μεταξύ άλλων, των Κένεθ Μπράνα, Σιμόν Άσλεϊ, Τζάστιν Θερού και Λούσι Λιου. Ενδεικτικό του ενδιαφέροντος για την ταινία είναι ότι το διάρκειας 60 δευτερολέπτων teaser που δόθηκε στη δημοσιότητα τον Νοέμβριο είναι το τρέιλερ με τις περισσότερες προβολές για το 2025.

Σύμφωνα με το Forbes, που επικαλείται την εταιρεία ανάλυσης δεδομένων WaveMetrix, το μικρής διάρκειας τρέιλερ -που δεν αποκαλύπτει πολλά- κατέγραψε 181,5 εκατομμύρια προβολές μέσα στις πρώτες 24 ώρες από την online κυκλοφορία του.

Όπως αναφέρει δε, το δημοσίευμα, κατέκτησε και ένα επιπλέον ρεκόρ, του τρέιλερ κωμωδίας με τις περισσότερες προβολές των τελευταίων 15 ετών.

Το ένα τρίτο των συνολικών views προήλθε από τους προσωπικούς λογαριασμούς της Χάθαγουεϊ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα επίσημα προφίλ της στο Facebook, το Instagram και το TikTok -και σίγουρα δεν έβλαψε το γεγονός ότι η κυκλοφορία του τρέιλερ συνέπεσε με τα 43α γενέθλιά της, όπως επισημαίνεται.

Παρά τις καλές επιδόσεις, το τρέιλερ του The Devil Wears Prada 2 δεν πλησίασε καν το απίθανο ρεκόρ του τρέιλερ της ταινίας Wolverine & Deadpool που προβλήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια του Super Bowl 2024 και συγκέντρωσε 262 εκατομμύρια views στις πρώτες 24 ώρες προβολής του.

Το «The Devil Wears Prada» βασίστηκε στο ομώνυμο βιβλίο της Λόρεν Γουάιζμπεργκερ του 2003, το οποίο περιέγραφε την εφιαλτική εμπειρία μιας νεαρής γυναίκας που εργαζόταν σε ένα περιοδικό μόδας (η συγγραφέας είχε εργαστεί ως προσωπική βοηθός της εκδότριας της αμερικανικής Vogue, Άννα Γουίντουρ).

Η συνέχεια βρίσκει την Priestly ακόμη επικεφαλής του Runway, αντιμέτωπη με την κρίση του περιοδικού Τύπου και την έκδοση της σε φθίνουσα πορεία, ενώ η παλιά βοηθός της -Έμιλι Μπλαντ- είναι πλέον στέλεχος σε όμιλο πολυτελών brand που διαφημίζεται μέσω του Runway. Ο Κένεθ Μπράνα θα ενσαρκώσει τον σύζυγο της Priestley, ενώ ο Τούτσι θα επιστρέψει στον ρόλο του.

Πρεμιέρα στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 30 Απριλίου 2026.