Ένα «δωρεάν facelift» μέσω χτενίσματος, παρουσιάζει η Αν Χάθαγουεϊ και γίνεται viral στο Instagram με τους ειδικούς να προειδοποιούν ωστόσο, ότι η τεχνική μπορεί να προκαλέσει σοβαρή φθορά στα μαλλιά.

Η Αν Χάθαγουεϊ έχει τραβήξει ξανά τα φώτα της δημοσιότητας πάνω της, καθώς η εντυπωσιακά νεανική της όψη συζητείται έντονα λόγω της μεγάλης επιστροφής της με ταινίες όπως «The Devil Wears Prada 2», «The Odyssey» και «Mother Mary».

Κι ενώ όλοι αναρωτιούνται πώς η 43χρονη ηθοποιός δείχνει τόσο φρέσκια στις πρόσφατες εμφανίσεις της, ένα βίντεο που ανέβασε στα social media δείχνει ένα απλό κόλπο που χρησιμοποιεί.

Η τεχνική βασίζεται στο τράβηγμα μικρών τουφών από τους κροτάφους, οι οποίες στερεώνονται σφιχτά στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Το αποτέλεσμα είναι μια άμεση ανόρθωση στο πρόσωπο, χωρίς καμία αισθητική επέμβαση. Το κόλπο έγινε viral ακριβώς επειδή προσφέρει ένα νεανικό αποτέλεσμα χωρίς κόστος.

Τι λένε οι ειδικοί

Η ειδικός μαλλιών Danielle Louise από τη Fresha εξηγεί μιλώντας στο περιοδικό HELLO! ότι, παρότι πρόκειται για έξυπνο hairstyling, η λανθασμένη εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει έντονη πίεση στο τριχωτό, πονοκεφάλους, σπάσιμο της τρίχας και φθορά στη γραμμή των μαλλιών. Όπως τονίζει, πολλοί χρήστες στα social media τραβούν υπερβολικά δυνατά τα μαλλιά τους, δημιουργώντας περισσότερο πρόβλημα παρά αποτέλεσμα.

Συμβουλεύει έτσι, να χρησιμοποιούνται δύο μικρές, καθαρές τούφες από τους κροτάφους ή λίγο πάνω από τα αυτιά. Αυτές πρέπει να τραβιούνται απαλά προς τα πίσω, να στρίβονται ή να πλέκονται και να στερεώνονται επίπεδα στο πίσω μέρος του κεφαλιού με διακριτικά τσιμπιδάκια ή ένα μικρό λαστιχάκι. Το ζητούμενο είναι μια διακριτική ανόρθωση, όχι πόνος ή έντονη τάση στο τριχωτό.

Σύμφωνα με την Danielle Louise, αν το χτένισμα προκαλεί πόνο, τότε εφαρμόζεται λανθασμένα. Η περιοχή των κροτάφων είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη και η επαναλαμβανόμενη ένταση μπορεί να αποδυναμώσει την τρίχα με τον καιρό. Η ειδικός τονίζει ότι η τεχνική δεν πρέπει να χρησιμοποιείται καθημερινά, ούτε να κοιμάται κανείς με το συγκεκριμένο χτένισμα.

Ενδείξεις που πρέπει να προσέχει κανείς είναι: πονοκέφαλος ή πόνος στο τριχωτό, κοκκινίλες στους κροτάφους, μικρές σπασμένες τρίχες, αραίωση στη γραμμή των μαλλιών και ευαισθησία μετά την αφαίρεση του χτενίσματος. Αν εμφανιστεί κάποιο από αυτά, η τεχνική πρέπει να αποφεύγεται.

Για όσους θέλουν να δοκιμάσουν το κόλπο, η ειδικός προτείνει κύματα, soft blow-dry ή φιλάρισμα που πλαισιώνουν το πρόσωπο, ώστε να κρύβονται τα σημεία όπου έχουν στερεωθεί οι τούφες και να δείχνει το αποτέλεσμα πιο φυσικό.