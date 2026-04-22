Ποικίλες αντιδράσεις προκάλεσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η Αν Χάθαγουεϊ , μετά τη χρήση της φράσης «Ινσαλάχ» σε συνέντευξή της στο περιοδικό People, με το σχετικό απόσπασμα να γίνεται γρήγορα viral. Η ηθοποιός χρησιμοποίησε την αραβική έκφραση, που σημαίνει «αν το θέλει ο Θεός», μιλώντας για την επιθυμία της να έχει μια μακρά και υγιή ζωή, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι αυτό είναι που ελπίζει για το μέλλον.

Η τοποθέτησή της συγκέντρωσε μεγάλο αριθμό θετικών σχολίων, με πολλούς χρήστες να εκφράζουν την εκτίμησή τους για τη φυσικότητα με την οποία ενσωμάτωσε τη φράση στον λόγο της. Αρκετοί θεώρησαν πως πρόκειται για μια ένδειξη ανοιχτότητας και εξοικείωσης με διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία, υπογραμμίζοντας ότι η χρήση της ήταν σωστή και ουσιαστική.

Το βίντεο της συνέντευξης σημείωσε σημαντική απήχηση και στο TikTok, συγκεντρώνοντας εκατοντάδες χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια. Παράλληλα, δεν έλειψαν και πιο επιφυλακτικές φωνές, με ορισμένους να θέτουν ζητήματα σχετικά με τη χρήση εκφράσεων από άλλες κουλτούρες χωρίς βαθύτερη κατανόηση του πλαισίου τους.

Η συζήτηση που προέκυψε ανέδειξε τις διαφορετικές οπτικές γύρω από την πολιτισμική έκφραση, μετατρέποντας μια απλή δήλωση σε αφορμή για ευρύτερο διάλογο.

The famous American actress Anne Hathaway is causing a big stir after saying the phrase "Insha'Allah" in Arabic during her talk about her future, and she said:



‘I want to live a long and healthy life, Insha'Allah.’ pic.twitter.com/V3vT8TrvAF — JM News Network (@JMNewsNetwork_) April 21, 2026