Ο Μπρέιντι Κόρμπετ επιστρέφει μετά το «The Brutalist» (2024) που απέσπασε τρία βραβεία Όσκαρ και δέκα υποψηφιότητες, με την τέταρτη -εξίσου φιλόδοξη, όπως φαίνεται- μεγάλου μήκους ταινία του.

Πρόκειται για ένα γουέστερν, η αφήγηση του οποίου καλύπτει μία περίοδο 150 ετών αμερικανικής ιστορίας, από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, αν και θα επικεντρωθεί κυρίως στη δεκαετία του 1970.

Advertisement

Advertisement

Ο Κόρμπετ στρέφεται και πάλι στο ζήτημα της μετανάστευσης, εστιάζοντας αυτή τη φορά στη Βόρεια Καλιφόρνια, ενώ όπως ανέφερε σε συνέντευξη του, συνεργάζεται με τον συγγραφέα, ιστορικό του αποκρυφισμού Mitch Horowitz. Η ταινία «αφορά κατά κάποιον τρόπο τον μυστικισμό και την ιστορία του αποκρυφισμού στην Αμερική», κατά δήλωση του, γεγονός που υποδηλώνει ότι δεν θα είναι ένα κλασικό γουέστερν, αλλά μάλλον για ένα υβρίδιο ιστορικού έπους, πολιτισμικής αλληγορίας και υπαρξιακού δράματος. Υπάρχουν επίσης αναφορές ότι το φιλμ θα έχει επιρροές από το αμερικανικό σινεμά της δεκαετίας του ’70.

Πρωταγωνιστές της ταινίας τα γυρίσματα της οποίας θα γίνουν στην Πορτογαλία και τη Νότια Αφρική, είναι ο Μάικλ Φασμπέντερ, η Κέιτ Μπλάνσετ, όπως αποκάλυψε η ίδια η ηθοποιός κατά τη διάρκεια masterclass που έδωσε στο Φεστιβάλ Καννών, και η Σελένα Γκόμεζ. Μπλάνσετ και Φασμπέντερ συναντώνται και πάλι στη μεγάλη οθόνη μετά το κατασκοπικό «Black Bag» (2025) του Στίβεν Σόντερμπεργκ.

Το «The Origin Of the World», όπως είναι ο τίτλος της ταινίας του Κόρμπετ, θα έχει, όπως έχει πει, σήμανση X-rated ή NC-17, που σημαίνει, «ακατάλληλη για ανηλίκους κάτω των 17 ετών» και αναμένεται να είναι μεγαλύτερο σε διάρκεια από το τρεισήμισι ωρών «The Brutalist». Τη μουσική υπογράφει, όπως και στο «The Brutalist», ο βραβευμένος με Όσκαρ, πρώην αρχηγός της μπάντας Yuck, Ντάνιελ Μπλούμπεργκ.

Με πληροφορίες από worldofreel