Την πρώτη φωτογραφία της Κέιτ Μπλάνσετ από τα γυρίσματα της νέας της ταινίας που πραγματοποιούνται στη Μεσσηνιακή Μάνη εξασφάλισε ο δημοσιογράφος, Θάνος Βάγιος για το «Πρωινό».

Η δύο φορές βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, θα πρωταγωνιστήσει στη ταινία με τίτλο «Sweetsick» και ετοιμάζεται για την πρώτη της σκηνή στην πανέμορφη Καρδαμύλη.

Όπως φαίνεται στο βίντεο της πρωινής εκπομπής του ANT1, η Κέιτ Μπλάνσετ εμφανίζεται άβαφη και ατημέλητη, με τζιν, μπλουζάκι και ζακετα να κατεβαίνει μια σκάλα. «Όλοι μιλούν στην περιοχή για μία πολύ απλή γυναίκα» δήλωσε ο δημοσιογράφος.

Η Κέιτ Μπλάνσετ θα παραμένει στην περιοχή για μερικές ημέρες. Σύμφωνα με το eleftheriaonline.gr, ήδη από τις τελευταίες μέρες του Οκτωβρίου στην περιοχή έχουν αρχίσει να προετοιμάζονται για την πραγματοποίηση των γυρισμάτων. Παράλληλα, θα γυριστούν σκηνές τόσο στο Νηπιαγωγείο Καρδαμύλης όσο και στο Πνευματικό Κέντρο της Τραχήλας.

Η ταινία «Sweetsick» είναι βρετανικής παραγωγής και αφηγείται την ιστορία μιας γυναίκας με την ικανότητα να βλέπει τι χρειάζονται περισσότερο οι άνθρωποι στη ζωή τους, με τη Μεσσηνία να πρωταγωνιστεί ως φυσικό σκηνικό. Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει η Βρετανίδα Άλις Μπερτς.

Searchlight Pictures/ Η Κέιτ Μπλάνσετ στη νέα της ταινία

Η Μεσσηνία ετοιμάζεται ξανά να γίνει το επίκεντρο του διεθνούς κινηματογραφικού ενδιαφέροντος, όπως είχε γίνει λίγους μήνες νωρίτερα με τα γυρίσματα της «Οδύσσειας» του Κρίστοφερ Νόλαν.

Ήδη, έχουν κυκλοφορήσει στο Instagram φωτογραφίες από τις προετοιμασίες της παραγωγής, που δείχνουν συνεργεία να στήνουν τον εξοπλισμό και φωτιστικά συστήματα στην παραλία της Καρδαμύλης και στην Τραχήλα.