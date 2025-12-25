«Μπέρμιγχαμ, 1940. Μέσα στο χάος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Τόμι Σέλμπι εγκαταλείπει την αυτοεξορία του για να βρεθεί μπροστά στον πιο ολέθριο απολογισμό της ζωής του. Με το μέλλον της οικογένειας και της χώρας να κρέμεται από μια κλωστή, ο Τόμι καλείται να αναμετρηθεί με τους προσωπικούς του δαίμονες και να αποφασίσει αν θα έρθει αντιμέτωπος με την κληρονομιά του ή αν θα τη δει να καταστρέφεται ολοκληρωτικά».

Τέσσερα χρόνια μετά το φινάλε της σειράς «Peaky Blinders», ο Κίλιαν Μέρφι επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του Τόμι Σέλμπι.

Advertisement

Advertisement

Το Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το τρέιλερ της ταινίας «Peaky Blinders: The Immortal Man» που θα κυκλοφορήσει σε περιοσμένη διανομή στους κινηματογράφους στις 6 Μαρτίου και θα κάνει πρεμιέρα στην πλατφόρμα στις 20 Μαρτίου.

Στην ταινία, σε σκηνοθεσία του Τομ Χάρπερ και σενάριο του δημιουργού της σειράς Στίβεν Νάιτ πρωταγωνιστούν επίσης οι Ρεμπέκα Φέργκιουσον, Τιμ Ροθ, Σόφι Ράντλ, Μπάρι Κίογκαν. Από τους ηθοποιούς της σειράς συμμετέχουν οι Νεντ Κένεχι, Πάκι Λι και Ίαν Πεκ.

Η σειρά Peaky Blinders έγινε παγκόσμιο φαινόμενο. Το γκανγκστερικό δράμα άρχισε να προβάλλεται στο BBC Two στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2013 και έκανε το ντεμπούτο του στο Netflix ένα χρόνο αργότερα. Κέρδισε το βραβείο BAFTA Καλύτερης Δραματικής Σειράς για την τέταρτη σεζόν του και μεταφέρθηκε στο BBC One το 2019 για την πέμπτη και έκτη σεζόν του.