Βραβεία Όσκαρ: Σάρωσε το «Anora», βραβεία σε Έιντριεν Μπρόντι και Μάικι Μάντισον

Οι τέσσερις μεγάλοι νικητές στις κατηγορίες ερμηνείας των 97ων Βραβείων Όσκαρ: Έιντριεν Μπρόντι, Μάικι Μάντισον, Ζόε Σαλντάνα, Κίραν Κάλκιν. (Photo by Jordan Strauss/Invision/AP) via Associated Press

Επιβεβαιώνοντας τα προγνωστικά, Καλύτερη Ταινία στα 97α Βραβεία Όσκαρ, που απονεμήθηκαν την Κυριακή 2 Μαρτίου, στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες, αναδείχτηκε το «Anora».

Η ταινία του Σον Μπέικερ, που αφηγείται την ιστορία μίας στρίπερ η οποία παντρεύεται αυθόρμητα στο Λας Βέγκας τον κακομαθημένο γιο ενός Ρώσου ολιγάρχη, κέρδισε συνολικά πέντε βραβεία, μεταξύ αυτών και το Όσκαρ Σκηνοθεσίας, ολοκληρώνοντας μία πορεία που ξεκίνησε πανηγυρικά από το Φεστιβάλ Καννών, όπου απέσπασε τον Χρυσό Φοίνικα.

Ο Έιντριεν Μπρόντι κέρδισε -επίσης, όπως αναμενόταν- το Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία «The Brutalist», στην οποία υποδύεται έναν εβραίο αρχιτέκτονα που επέζησε του Ολοκαυτώματος και αναζητά στις ΗΠΑ το «αμερικανικό όνειρο». Πρόκειται για το δεύτερο Όσκαρ του, που έρχεται 22 χρόνια μετά την βράβευσή του για τον ρόλο στην ταινία «Τhe Pianist».

Ο Έιντριεν Μπρόντι επί σκηνής με το δεύτερο Όσκαρ της καριέρας του. Στα δεξιά ο Κίλιαν Μέρφι. 97α Βραβεία Όσκαρ, 2 Μαρτίου 2025, Dolby Theatre Λος Άντζελες. (AP Photo/Chris Pizzello) via Associated Press

Η 25χρονη Μάικι Μάντισον, νικήτρια του Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου, 97α Βραβεία Όσκαρ, 2 Μαρτίου 2025, Dolby Theatre, Λος Άντζελες. (AP Photo/Chris Pizzello) via Associated Press

Το Όσκαρ Α΄ Γυναικείου Ρόλου κέρδισε η 25χρονη Μάικι Μάντισον, πρωταγωνίστρια του «Anora» και όχι, όπως αναμενόταν, η Ντέμι Μουρ για το «The Substance». Όπως δήλωσε έκπληκτη για το βραβείο η Μάντισον «Μεγάλωσα στο Λος Άντζελες, αλλά ένιωθα το Χόλιγουντ πάντα πολύ μακριά από μένα, οπότε το να βρίσκομαι εδώ και να στέκομαι σήμερα σε αυτή την αίθουσα είναι πραγματικά απίστευτο».

Ο Κίραν Κάλκιν απέσπασε το Όσκαρ Β’ Ανδρικού Ρόλου για το «A Real Pain» και η Ζόε Σαλντάνα το Β΄Γυναικείου Ρόλου για το πολυσυζητημένο «Emilia Pérez», που έφυγε ακόμη με ένα Όσκαρ (Τραγούδι). Με δάκρυα στα μάτια, η Σαλντάνα δήλωσε ότι είναι «περήφανο παιδί μεταναστών», προσθέτοντας, «είμαι η πρώτη Αμερικανίδα Δομινικανής καταγωγής που παίρνει Όσκαρ και ξέρω ότι δεν θα είμαι η τελευταία».

Καλύτερη Διεθνής Ταινία αναδείχτηκε το «I’m Still Here», που αφηγείται μία οικογενειακή ιστορία που διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στη Βραζιλία -είναι η πρώτη φορά που η Βραζιλία παίρνει το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας-, Καλύτερο Animation το τρυφερό «Flow», επικρατώντας των «The Wild Robot» και «Inside Out 2» και Καλύτερο Ντοκιμαντέρ το «No Other Land», τη σκηνοθεσία του οποίου υπογράφει μία κολεκτίβα τεσσάρων Ισραηλινών-Παλαιστινίων.

Τα βραβεία

Καλύτερη Ταινία: «Anora»

Σκηνοθεσία: Σον Μπέικερ, «Anora»

Α΄ Ανδρικός Ρόλος: Έϊντριεν Μπρόντι, «The Brutalist»

Α΄ Γυναικείος Ρόλος: Μάικι Μάντισον, «Anora»

Β΄ Ανδρικός Ρόλος: Κίραν Κάλκιν, «A Real Pain»

Β΄ Γυναικείος Ρόλος: Ζόε Σαλντάνα, «Emilia Pérez»

Πρωτότυπο Σενάριο: Σον Μπέικερ, «Anora»

Διασκευασμένο Σενάριο: Πίτερ Στρόχαμ, «Conclave»

Διεθνής Ταινία: «I’m Still Here»

Animation Μεγάλου Μήκους: «Flow»

Animation Μικρού Μήκους: «In the Shadow of the Cypress»

Σκηνογραφία: «Wicked»

Φωτογραφία: «The Brutalist»

Κοστούμια: «Wicked»

Μοντάζ: Σον Μπέικερ, «Anora»

Μακιγιάζ - Κομμώσεις: «The Substance»

Ήχος: «Dune: Part 2»

Ειδικά Εφέ: «Dune: Part 2»

Μουσική: «The Brutalist»

Πρωτότυπο Τραγούδι: «El Mal» από το «Emilia Pérez»

Ντοκιμαντέρ Μεγάλου Μήκους: «No Other Land»

Ντοκιμαντέρ Μικρού Μήκους: «The Only Girl in the Orchestra»

Μικρού Μήκους Ταινία: «I’m Not a Robot»