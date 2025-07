Παρά τα επικίνδυνα stunt που έχει εκτελέσει με υποδειγματική ψυχραιμία και ακρίβεια στις οκτώ ταινίες Mission: Impossible, ο Τομ Κρουζ δεν έχει καταφέρει ακόμη να κερδίσει Όσκαρ. Μέχρι τώρα.

Όπως ανακοίνωσε την Τρίτη 17 Ιουνίου, η Αμερικανική Ακαδημία Κινηματογράφου, ο Τομ Κρουζ θα λάβει Τιμητικό Όσκαρ για τη συνολική προσφορά του στο σινεμά, στα Governors Awards, που θα πραγματοποιηθούν στις 16 Νοεμβρίου, όπως επίσης η χορογράφος και ηθοποιός Ντέμπι Άλεν και ο καλλιτεχνικός διευθυντής Γουίν Τόμας.

Στην ίδια εκδήλωση, θα απονεμηθεί στην τραγουδίστρια και ηθοποιό Ντόλι Πάρτον το Jean Hersholt Humanitarian Award για το φιλανθρωπικό της έργο.

Τα τιμητικά αυτά βραβεία απονέμονται από το διοικητικό συμβούλιο της Ακαδημίας μήνες πριν από την τελετή απονομής των Όσκαρ που πραγματοποιείται τον Μάρτιο.

Τα φετινά βραβεία τιμούν τέσσερα «άτομα η εξαιρετική σταδιοδρομία και η δέσμευση των οποίων στην κινηματογραφική κοινότητα, συνεχίζουν να αφήνουν ανεξίτηλο αποτύπωμα στο σινεμά», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η πρόεδρος της Ακαδημίας, Τζάνετ Γιανγκ.

Ο ηλικίας 62 ετών Τομ Κρουζ απέσπασε την πρώτη υποψηφιότητα του για Όσκαρ με τον ρόλο του Ρον Κόβιτς στην ταινία του Όλιβερ Στόουν «Γεννημένος την 4η Ιουλίου». Έχει αποσπάσει ακόμη δύο υποψηφιότητες ερμηνείας, ως μάνατζερ αθλητών στην ταινία «Jerry Maguire» (1996) και για τον ρόλο του στην ταινία «Magnolia» του Πολ Τόμας Άντερσον, αλλά και μία υποψηφιότητα ως παραγωγός του «Top Gun»: Maverick» (2023).

Η ανακοίνωση της Ακαδημίας αναφέρει ότι ο Κρουζ είναι ένας από τους ηθοποιούς οι ταινίες του οποίου έχουν κάνει από τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών και ένας «αφοσιωμένος υποστηρικτής της κινηματογραφικής εμπειρίας» που βοήθησε σημαντικά τη βιομηχανία να αντιμετωπίσει την πανδημία του κορονοϊού.

Η 75χρονη Άλεν δεν έχει προταθεί ποτέ για Όσκαρ, αν και η δουλειά της ως χορογράφος, ηθοποιός και παραγωγός έχει επαινεθεί από την κριτική σε ταινίες όπως «Forget Paris», «Ragtime», «Fame» και «Amistad», ενώ έχει αναλάβει τις χορογραφίες σε επτά τελετές απονομής των Όσκαρ.

Ο Τόμας δεν έχει επίσης λάβει ποτέ υποψηφιότητα από την Ακαδημία, παρά τις συνεργασίες του με τον Σπάικ Λι, μεταξύ άλλων στο «Do the Right Thing» και στο «She’s Gotta Have It», ενώ ανάμεσα σε άλλες ταινίες, είχε αναλάβει τον σχεδιασμό παραγωγής στο «A Beautiful Mind», κέρδισε κέρδισε το βραβείο καλύτερης ταινίας το 2002.

Ντόλι Πάρτον, Νέα Υόρκη, 2022. (AP Photo/Andres Kudacki, File) via Associated Press

Όσο για τη Ντόλι Πάρτον, το 1988, ίδρυσε το Ίδρυμα Dollywood, το οποίο βοηθά στη στήριξη της εκπαίδευσης των παιδιών στη γενέτειρα της, Τενεσί και το 1995, ξεκίνησε ένα πρόγραμμα φιλαναγνωσίας στη μνήμη του πατέρα της, το «Dolly Parton’s Imagination Library», το οποίο έχει διανείμει περί τα 285 εκατομμύρια βιβλία σε παιδιά σε όλο τον κόσμο.

Η θρυλική τραγουδίστρια και ηθοποιός έχει κερδίσει 11 βραβεία Grammy και ένα βραβείο για το σύνολο της καριέρας της από τη Recording Academy. Το single της «Nine to Five» απέσπασε υποψηφιότητα για Όσκαρ καλύτερου πρωτότυπου τραγουδιού, ενώ έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ το 2006, για το τραγούδι «Travelin’ Thru» από την ταινία «Transamerica».

Με πληροφορίες από New York Times

