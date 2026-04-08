Η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών ανακοίνωσε τις ημερομηνίες για τις δύο επόμενες τελετές απονομής Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης της ιστορικής 100ης διοργάνωσης.

Η 99η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 14 Μαρτίου 2027, ενώ η 100η – που σηματοδοτεί τα 100 χρόνια του θεσμού – θα ακολουθήσει την Κυριακή 5 Μαρτίου 2028. Και οι δύο εκδηλώσεις θα φιλοξενηθούν στο Dolby Theatre του Λος Άντζελες και θα μεταδοθούν ζωντανά από το ABC σε περισσότερες από 200 χώρες παγκοσμίως. Σύμφωνα με την Ακαδημία, αυτές θα είναι οι τελευταίες μεταδόσεις από το αμερικανικό δίκτυο, καθώς από το 2029 η ζωντανή κάλυψη των Όσκαρ θα μεταφερθεί στο YouTube.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι η έδρα των Όσκαρ θα αλλάξει από το 2029 και για δέκα χρόνια, με τις τελετές να διεξάγονται στο νέο Peacock Theater μέχρι το 2039.

Όσον αφορά τη σεζόν των Όσκαρ 2027, η περίοδος επιλεξιμότητας ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου, ενώ η ψηφοφορία για τις υποψηφιότητες θα αρχίσει στις 11 Ιανουαρίου 2027. Οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν στις 21 Ιανουαρίου και η τελική ψηφοφορία θα ολοκληρωθεί στις 4 Μαρτίου, σύμφωνα με το Variety.