Η Super Κική βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Φειδία Παναγιώτου στο YouTube και μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της με τα χρήματα, αλλά και για ένα ιδιαίτερο χάρισμα που πιστεύει ότι διαθέτει.

Η γνωστή YouTuber υποστήριξε πως, μετά από εξετάσεις που έκανε, ενημερώθηκε ότι έχει την ικανότητα να αντιλαμβάνεται γεγονότα λίγο πριν συμβούν. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Βλέπω λίγο το μέλλον κάποιες φορές, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό, και διαγνωσμένα το βλέπω για μερικά δευτερόλεπτα. Έχω κάνει ηλεκτροεγκεφαλογράφημα που ανιχνεύτηκε ότι μπορώ να προβλέψω το μέλλον. Ένα ατύχημα δηλαδή μπορώ να το προλάβω. Μου είπαν ότι έχω πολύ ψηλά Α και ότι γίνεται αυτό το πράγμα».

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Super Κική αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα οικονομικά της, παραδεχόμενη ότι ξοδεύει πολύ εύκολα χρήματα, ειδικά αυτή την περίοδο που μετακομίζει. Συγκεκριμένα ανέφερε: «Μου έβαλαν το πρωί 10.000 σε αυτή την κάρτα. Στις άλλες δεν μπορώ να δω, είναι απομονωμένες και δεν μπορώ να τις δω. Θα με φτάσει για πολύ λίγο διάστημα γιατί είμαι σε φάση μετακόμισης, οπότε δύο μέρες σίγουρα. Δεν σου λέω ότι χαλάω σε δύο μέρες 10.000 ευρώ στην καθημερινότητά μου, είναι και η μετακόμιση τώρα».

Μιλώντας για τα μηνιαία έξοδά της, αποκάλυψε πως αυτά μπορεί να φτάσουν ιδιαίτερα υψηλά ποσά: «Χαλάω γύρω στα 20 με 30 χιλιάρικα, ανάλογα και τι θα πάρω. Αλλά είμαι τύπου τα κάνω όλα. Θα πάρω ένα φίλο μου και θα του πω “πάμε τώρα στην Ολλανδία να τελειώνουμε;” ή “πάμε για ψώνια;”. Δεν θα πάω μόνη μου, θα πάρω κάποιον για παρέα, οπότε ο λογαριασμός στο τέλος θα είναι δικός μου. Δεν καταλαβαίνεις πόσο το γουστάρω αυτό το πράγμα. Δεν έχω τόσα πολλά λεφτά, απλά είμαι πάρα πολύ σπάταλη».

Η ίδια προχώρησε και σε μια πιο προσωπική εξομολόγηση, εξηγώντας πως πίσω από τη συμπεριφορά αυτή κρύβεται μια βαθύτερη συναισθηματική ανάγκη. Όπως είπε: «Το έχω χρησιμοποιήσει και για έλεγχο. Είναι αυτό που δουλεύω τώρα στη ζωή μου, να σταματήσω να πληρώνω άτομα για να είμαι μαζί μου, γιατί το έχω κάνει αυτό. Και στους γονείς μου κάνω το ίδιο, για να μη σταματήσουν να με αγαπάνε. Ανέχομαι πράγματα που δεν θα έπρεπε».