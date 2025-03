Οσκαρ: Οι προβλέψεις λίγο πριν από την τελετή απονομής

via Associated Press

Όσον αφορά τα μεγάλα βραβεία στις βασικές κατηγορίες - μίας, κατά γενική ομολογία ιδιαίτερης σεζόν-, αυτές είναι οι εκτιμήσεις των New York Times , Variety και The Hollywood Reporter .

The New York Times

Επίσης, σύμφωνα με τα προγνωστικά του Buchanan, το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας θα πάρει το «I’m Still Here (Βραζιλία)» και το Όσκαρ Animation το πολυσυζητημένο «Flow».

Variety

Επίσης, σύμφωνα με τα προγνωστικά του Clayton Davis, το Όσκαρ Διεθνούς Ταινίας θα πάρει το «I’m Still Here (Βραζιλία)» και το Όσκαρ Animation το «The Wild Robot», αν και θα μπορούσε να νικήσει το «Inside Out 2».

The Hollywood Reporter

«Οι ταινίες Brutalist, The Substance και Nickel Boys αγαπήθηκαν από τους σινεφίλ. Το A Complete Unknown και το Wicked είναι ταινίες που αρέσουν στο κοινό. Νικητής σε BAFTA και SAG αναδείχτηκε το Conclave, νικητής σε Κάννες, PGA, DGA, Critics Choice και Spirit, ήταν το Anora», γράφει ο Scott Feinberg, που συνυπογράφει τα προγνωστικά με τον David Rooney, επικεφαλής κριτικό κινηματογράφου του THR. Και προσθέτει: «Δεδομένης της πρόσφατης προτίμησης των ψηφοφόρων σε πιο δύσκολες ταινίες (π.χ. Parasite και Everything Everywhere All at Once), κρατήστε το Anora».