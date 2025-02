Βραβεία SAG: Μεγάλος νικητής το «Conclave», βραβεία σε Ντέμι Μουρ και Τίμοθι Σαλαμέ

via Associated Press

Όσον αφορά τις τηλεοπτικές κατηγορίες, η επική σειρά «Shogun» που εκτυλίσσεται στη φεουδαρχική Ιαπωνία και η κωμική σειρά μυστηρίου «Only Murders in the Building» κέρδισαν τα μεγάλα βραβεία καλύτερου καστ σε δραματική και κωμική σειρά, αντίστοιχα. Από ένα ακόμη βραβείο πρόσθεσαν στη συλλογή τους και οι πρωταγωνιστές του «Shogun», Χιρογιούκι Σανάντα και Άννα Σαουάι. Βραβεία κέρδισαν επίσης, ο Μάρτιν Σορτ για τον ρόλο του στο «Only Murders In The Building» και η Τζιν Σμαρτ για το «Hacks».