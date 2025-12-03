«Δίνουμε μία μάχη για τα δικαιώματα των παιδιών μας και δεν θα βάλω πίσω τη μάχη αυτή για να προστατέψω τη δική μου εικόνα» παραδέχτηκε η Σίσσυ Χρηστίδου στο vidacast «Anestea» τονίζοντας ότι «δεν έχει πρόθεση επικοινωνίας κυρίως από την άλλη πλευρά». Όταν είδα τη συνέντευξη (σ.σ του Θοδωρή Μαραντίνη στην Κατερίνα Καινούργιου) απέκτησα μια ελπίδα. Μπορεί και να με πάρει, μπορεί και να απαντήσει σε ένα mail. Είναι ένας άνθρωπος που είναι εξαιρετικά θυμωμένος μαζί μου. Ήμουν ένας άνθρωπος που υποχωρούσε πάρα πολύ. Δεν είμαι πλέον αυτός ο άνθρωπος. Οπότε αυτό μπορεί να ξυπνάει θυμό. Αυτά τα δύο παιδιά δεν έκανα μόνη μου, τα κάναμε μαζί. Για μένα αυτά τα παιδιά είναι η απόλυτη προτεραιότητα».

Στις αρχές της σεζόν, ο Θοδωρής Μαραντίνης είχε αποκαλύψει στην εκπομπή της Κατερίνας Καινούργιου ότι ήθελε να δώσει τέλος στη δικαστική διαμάχη με την Σίσσυ Χρηστίδου: «Αυτό το πράγμα θέλω να τελειώσει, πήρα αυτή την απόφαση να αλλάξω σελίδα, για μένα έχει κλείσει. Έχω κάνει μια πρόταση να κλείσουν όλα (σ.σ εξωδικαστικά). Περιμένω να κλείσει όποια εκκρεμότητα υπάρχει. Είναι περιττό να μπλέξουμε σε αυτόν τον μικρόκοσμο του εγωισμού».

Σίσσυ Χρηστίδου «Δεν θα σταματήσουν ποτέ τα δικαστήρια»

Λίγες μέρες πριν από την εμφάνιση του Θοδωρή Μαραντίνη στη «Super Κατερίνα», είχαμε μιλήσει με τη Σίσσυ Χρηστίδου στο περιοδικό ΟΚ!, με τη 45χρονη παρουσιάστρια να παρουσιάζει μια τελείως διαφορετική εικόνα:

Ελπίζω ότι η ιστορία με τον πρώην σύζυγό σου βρίσκεται σε μια φάση κατευνασμού.

Δεν έχει αλλάξει κάτι. Όσες αποφάσεις και αν βγουν, δυστυχώς τα δικαστήρια

επαναλαμβάνονται. Δεν θα σταματήσει ποτέ, πιστεύω.

Πολύ στενόχωρο ακούγεται αυτό.

Κι εγώ στενοχωριέμαι, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι. Η αλήθεια είναι όμως ότι

έχω γίνει πιο ανθεκτική. Έμαθα να εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη και να μη φοβάμαι. Γιατί απέδειξε πως πάνω από όλα βάζει τα παιδιά μας. Κάθε φορά που διαβάζω μια απόφαση, καταλήγω να κλαίω με λυγμούς από συγκίνηση.

Στη Δικαιοσύνη έχεις εμπιστοσύνη πλέον, στους άντρες όμως;

Προφανώς! Τι εννοείς; Καταρχάς μεγαλώνω δύο αγόρια που θα γίνουν υπέροχοι άντρες κι έχω πολλούς υπέροχους άντρες στη ζωή μου. Τον αδελφό μου, τον μπαμπά μου, τον Παύλο (σ.σ. Σταματόπουλο), τους φίλους μου, τον ψυχολόγο μου, τον δικηγόρο μου… Είναι δυνατόν να μην έχω εμπιστοσύνη στους άντρες; Αλίμονο.

Μιλάω για έναν πιθανό σύντροφο, έχοντας περάσει πια έξι χρόνια από το τέλος του γάμου σου.

Η απόφασή μου μετά το διαζύγιό μου, όπως ξέρεις, είναι ό,τι συμβαίνει στη ζωή μου να μένει μακριά από τα φώτα. Δεν ονειρεύομαι όμως να κάνω ξανά έναν γάμο ή να μπει στο σπίτι μου ένας άντρας και να ζήσουμε μαζί. Αυτό δεν υπάρχει στο πλάνο μέχρι να φύγουν τα παιδιά μου από το σπίτι. Είναι πολύ συνειδητή απόφαση. Είναι μια συνθήκη που πρέπει να ανεχτεί ένας άντρας όταν μπαίνει στη ζωή μου. Και δεν είναι εύκολο για κανέναν άντρα αυτό. Το καταλαβαίνω.

Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον Θοδωρή Μαραντίνη και τους γιους τους το 2021, δύο χρόνια μετά τον χωρισμό τους

Ξανά στα δικαστήρια

Μπορεί και οι δυο να λένε ότι θα επιθυμούσαν να τελειώσει αυτή η διαμάχη το συντομότερο, η αλήθεια όμως απέχει πολύ από τη -σκληρή για όλες τις πλευρές- πραγματικότητα. Η πλευρά του Θοδωρή Μαραντίνη ισχυρίζεται ότι ο 47χρονος τραγουδιστής «βρίσκεται συνεχώς σε άμυνα» καθώς η Σίσσυ Χρηστίδου είναι εκείνη που κινείται συνεχώς δικαστικά εναντίον του, ενώ το δικό της περιβάλλον ισχυρίζεται πως τα δεδομένα είναι τελείως διαφορετικά αλλά εκείνη δεν θα μπει ποτέ σε λεπτομέρειες που έχουν να κάνουν με την «ουσία» της υπόθεσης, όπως δεν το έχει κάνει ποτέ μέχρι σήμερα. «Τα παιδιά μου αξίζουν έναν πατέρα με προστατευμένη εικόνα» ανέφερε η ίδια.

Η Σίσσυ Χρηστίδου με τον αδελφό της, Γιάννη, στο Πρωτοδικείο Αθηνών τον περασμένο Μάρτιο.

Οι πληροφορίες της HuffPost αναφέρουν πως το ζευγάρι βρέθηκε ξανά στα δικαστήρια την περασμένη εβδομάδα και εκκρεμεί ακόμα η εκδίκαση αρκετών αγωγών που έχουν καταθέσει ο ένας εναντίον του άλλου. Να σημειωθεί εδώ πως η Σίσσυ Χρηστίδου είχε κερδίσει πριν από λίγους μήνες την πιο σημαντική, για εκείνη, μάχη, αφού ο Θοδωρής Μαραντίνης είχε ζητήσει την επιμέλεια του μεγαλύτερου γιου τους και την καταβολή διατροφής από την πρώην σύζυγό του κάτι που το δικαστήριο τελικά απέρριψε οριστικά και αμετάκλητα.

Η δικαστική αντιπαράθεση του πρώην ζευγαριού μετράει ήδη έξι χρόνια: «Τα πρώτα ασφαλιστικά μέτρα τα έλαβα έξι μήνες μετά το διαζύγιο» παραδέχεται η Σίσσυ Χρηστίδου. «Όταν η άλλη πλευρά αποφασίζει να μπει σε αυτόν τον χορό, αναγκάζεσαι να ακολουθήσεις»

