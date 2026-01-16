Το πρωί της Παρασκευής, στην εκπομπή Happy Day αναφέρθηκε ότι ο Στράτος Τζώρτζογλου διέψευσε τις φήμες χωρισμού με τη Σοφία Μαριόλα στη συνεργάτιδα της εκπομπής, Όλγα Λαφαζάνη, χωρίς όμως να δεχτεί να ηχογραφηθεί η απάντησή του.

Η αντίδραση του Στράτου Τζώρτζογλου προκαλεί ιδιαίτερη έκπληξη καθώς χτες ο ίδιος, στη χτεσινή μας επικοινωνία πριν από τη δημοσίευση της δυσάρεστης είδησης που είχε αρχίσει να διαρρέεται στον δημοσιογραφικό χώρο, όχι μόνο την επιβεβαίωνε, αλλά στη συζήτησή μας είχε αναφερθεί και στις αιτίες που οδήγησαν στη διάλυση αυτού του γάμου, αλλά η επιθυμία του να μην γραφτούν έγινε φυσικά σεβαστή. Αυτό που τονίστηκε αρκετές φορές ήταν ο χωρισμός ήταν ιδιαίτερα πολιτισμένος και πως οι σχέσεις τους παραμένουν εξαιρετικές.

Αυτό που συμφωνήθηκε μάλιστα στη συνέχεια ήταν να γίνει μία φωτογράφιση για το περιοδικό στο ΟΚ! με την πρώην σύζυγό του– με την οποία μένουν εδώ και πολύ καιρό χωριστά- στην οποία θα φαινόταν ότι παρά τον χωρισμό τους, η αγάπη τους παρέμενε αναλλοίωτη και παντοτινή.

Ο ίδιος γνώριζε μάλιστα ότι η πληροφορία θα αναρτηθεί με την απαραίτητη προσοχή και σεβασμό, αφού έτσι κι αλλιώς ήταν θέμα χρόνου να γίνει γνωστή από τη στιγμή που ο Στράτος Τζώρτζογλου και η Σοφία Μαριόλα είχαν ξεκινήσει τις διαδικασίες του διαζυγίου και τον τελευταίο καιρό εκείνη είχε σταματήσει να τον συνοδεύει στις δημόσιες εμφανίσεις του.

Η χτεσινή επικοινωνία που έκανε ο Στράτος Τζώρτζογλου πριν από τη δημοσίευση του άρθρου της HuffPost.

Αυτές τις μέρες ο Στράτος Τζώρτζογλου βρίσκεται σε εντατικές πρόβες για τη θεατρική του επιστροφή σε αθηναϊκή σκηνή, για την οποία μας είχε μιλήσει εδώ λίγο πριν από τα Χριστούγεννα: