Μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και δημοφιλείς μοτοσικλετίστριες των social media στην Κολομβία, η 25χρονη Karen Sofia Quiroz Ramirez, γνωστή στο διαδίκτυο ως «Bikergirl», έχασε τραγικά τη ζωή της σε φρικιαστικό τροχαίο δυστύχημα, λίγες μόλις ώρες μετά από μια ανάρτηση στην οποία εξέφραζε τον φόβο ότι θα μπορούσε να εμπλακεί σε ατύχημα.

Η νεαρή influencer, που είχε αποκτήσει τεράστια δημοσιότητα χάρη στα τολμηρά της βίντεο πάνω στη μοτοσυκλέτα, σκοτώθηκε όταν η μηχανή της βρέθηκε κάτω από τις ρόδες φορτηγού, την ώρα που προσπαθούσε να περάσει ανάμεσα από δύο οχήματα, σύμφωνα με το Jam Press.

Advertisement

Advertisement

Το δυστύχημα σημειώθηκε κοντά στο Floridablanca, βόρεια της Μπογκοτά, προκαλώντας σοκ στη διαδικτυακή κοινότητα, καθώς η Karen είχε αναφερθεί λίγες ώρες νωρίτερα στους φόβους της για το ενδεχόμενο ατυχήματος. «Ελπίζω να μην τρακάρω, γιατί οδηγώ χωρίς τα γυαλιά μου», είχε πει χαρακτηριστικά σε βίντεό της, μια φράση που πλέον μοιάζει τραγικά προφητική.

Η «Bikergirl» είχε γίνει ιδιαίτερα γνωστή για το προκλητικό της στιλ, οδηγώντας συχνά χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό, φορώντας μόνο ένα μικρό τοπ και πραγματοποιώντας επικίνδυνα κόλπα, όπως οδήγηση χωρίς χέρια. Παρά τη γοητεία και τον εντυπωσιασμό που προκαλούσαν τα βίντεό της, πολλοί ακόλουθοί της είχαν εκφράσει ανησυχία για την ασφάλειά της.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, η Karen φέρεται να έχασε τον έλεγχο της μοτοσυκλέτας, χτυπώντας αρχικά σε αυτοκίνητο από τη μία πλευρά, πριν παρασυρθεί από φορτηγό από την άλλη. Οι διασώστες που έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν τον θάνατό της επί τόπου, βυθίζοντας στο πένθος χιλιάδες θαυμαστές και φίλους της.