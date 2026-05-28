Στιγμές τρόμου έζησαν οι επιβάτες πτήσης της αεροπορικής εταιρείας Avianca στην Κολομβία, όταν αεροσκάφος Airbus A320 αναγκάστηκε να ακυρώσει δύο φορές την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο Antonio Nariño, ένα από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά αεροδρόμια της χώρας λόγω της γεωμορφολογίας και των ακραίων καιρικών συνθηκών που επικρατούν στην περιοχή.

Βίντεο που δημοσιεύθηκαν στα social media καταγράφουν σκηνές πανικού μέσα στην καμπίνα, με επιβάτες να κλαίνε, να προσεύχονται και να κρατιούνται έντρομοι από τα καθίσματά τους, ενώ αρκετοί φέρονται να υπέστησαν κρίσεις πανικού, ναυτία και λιποθυμικά επεισόδια εξαιτίας των έντονων αναταράξεων.

Το αεροσκάφος επιχειρούσε να προσγειωθεί στην απομακρυσμένη πόλη Πάστο, στις Άνδεις της Κολομβίας, σε υψόμετρο σχεδόν 6.000 ποδιών, όταν βρέθηκε αντιμέτωπο με ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες. Ισχυροί άνεμοι, πυκνή ομίχλη και εξαιρετικά περιορισμένη ορατότητα ανάγκασαν τους πιλότους να διακόψουν δύο φορές την κάθοδο για λόγους ασφαλείας.

Σύμφωνα με το Jam Press, το πλήρωμα προσπαθούσε να καθησυχάσει τους επιβάτες καλώντας τους να «αναπνέουν βαθιά», ενώ το αεροπλάνο δεχόταν ισχυρές αναταράξεις κατά την προσέγγιση. Μετά και τη δεύτερη αποτυχημένη προσπάθεια προσγείωσης, ο κυβερνήτης αποφάσισε να επιστρέψει στη Μπογκοτά, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας της πολιτικής αεροπορίας.

Λίγες ώρες αργότερα, αφού οι καιρικές συνθήκες βελτιώθηκαν, η πτήση αναχώρησε εκ νέου και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Πάστο περίπου στις 14:37 τοπική ώρα. Παρά την αναστάτωση και τον πανικό που επικράτησε μέσα στην καμπίνα, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Σε ανακοίνωσή της, η Avianca υπογράμμισε ότι η ασφάλεια των επιβατών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και τόνισε πως οι ακυρωμένες προσπάθειες προσγείωσης αποτελούν τυπική διαδικασία όταν οι συνθήκες δεν θεωρούνται ασφαλείς για το αεροσκάφος και τους επιβάτες.