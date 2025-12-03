Καλεσμένη στο vidcast του Φίπστερ ήταν η Κόνι Μεταξά, η οποία είχε να πει έναν «καλό» λόγο να πει για όλους. Αρχικά αποκάλυψε ότι έχει δεχτεί τη μεγαλύτερη προδοσία από τον πρώην σύζυγό της, Μάριο Καπότση, επειδή συνέχισε να μιλάει με τον πατέρα της μετά τον χωρισμό τoυς, αλλά και ότι εκείνη έδωσε τέλος στον γάμο τους γιατί ο γνωστός πολίστας «δεν ήταν καθόλου συναισθηματικός και εγώ είμαι φουλ».

Από τα λεκτικά πυρά της δεν ξέφυγε ούτε ο Λευτέρης Πανταζής, καθώς η 34χρονη Κόνι αποκάλυψε ότι είχε θυμώσει πολύ μαζί του όταν αποκάλεσε δημόσια «παιδί του» τον Μάριο Καπότση, αλλά ούτε και η Josephine, που ήταν κάποτε η καλύτερή της φίλη αλλά πλέον, για λόγους που δεν γνωρίζει, όχι μόνο δεν της μιλάει αλλά την έχει μπλοκάρει στα social media.

Advertisement

Advertisement

H Josephine και η Κόνι Μεταξά το 2018.

Κόνι Μεταξά: Τα «κατάλοιπα» από τη Φαίη Σκορδά

Αυτό που έκανε όμως μεγαλύτερη εντύπωση ήταν η απάντησή της όταν ρωτήθηκε σε ποια εκπομπή δεν θα πήγαινε ποτέ καλεσμένη: «Δεν θα πήγαινα καλεσμένη στη Σκορδά επειδή έχω κατάλοιπα απ’ όταν είχαμε συνεργαστεί».

Η Κόνι Μεταξά είχε ενταχθεί στην ομάδα της πρωινής εκπομπής του ΑΝΤ1 τον Σεπτέμβριο του 2020 μαζί με τον Δημήτρη Μοθωναίου μετά από πρόταση της Φαίης Σκορδά που τότε παρουσίαζε μόνη της εκπομπή. Από τις πρώτες κιόλας μέρες είχε φανεί ότι η επιλογή αυτή της παρουσιάστριας δεν είχε λειτουργήσει τηλεοπτικά, αφού τα δύο μέλη της εκπομπής δεν μπόρεσαν ποτέ πραγματικά να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός τέτοιoυ μαγκαζίνο. Τα νούμερα τηλεθέασης ήταν αποκαρδιωτικά, τα σχόλια ήταν αυστηρά, εντός και εκτός σταθμού, αλλά η Φαίη προσπάθησε πραγματικά να βοηθήσει τους νέους της συνεργάτες.

Στα μέσα της σεζόν όμως, τα δεδομένα στην εκπομπή άλλαξαν αφού η Φαίη Σκορδά πρότεινε στο κανάλι να επιστρέψει ο πρώην σύζυγός της, Γιώργος Λιάγκας, ο οποίος είχε μείνει τηλεοπτικά εκτός μετά από μια δύσκολη σεζόν στον ΣΚΑΪ. Το πετυχημένο τηλεοπτικό δίδυμο ενώθηκε ξανά με τον Γιώργο να παίρνει ουσιαστικά τα ηνία, η εκπομπή ανέβηκε έχοντας αποκτήσει ξανά πιο δημοσιογραφικό χαρακτήρα, κάτι που σήμαινε ότι η παρουσία της Κόνι δεν ήταν πλέον αναγκαία- εξάλλου και η ίδια έδειχνε να δυσανασχετεί αφού έτσι κι αλλιώς δεν μιλούσε σχεδόν καθόλου στο πάνελ.

Εντύπωση προκαλεί ότι μέχρι σήμερα η Κόνι Μεταξά δεν έχει μιλήσει ποτέ αρνητικά για τη Φαίη Σκορδά- μάλιστα οι δυο γυναίκες έχει τύχει να συναντηθούν ξανά τηλεοπτικά από τότε.

Η Κόνι Μεταξά με τον Μάριο Καπότση το 2023.

«Δεν μας βγήκε»

Τον Οκτώβριο του 2021 η Κόνι Μεταξά είχε μιλήσει για την τηλεοπτική της εμπειρία στο περιοδικό ΟΚ!: «Δεν μπορούσα να σχολιάσω γιατί δεν ξέρω την καλλιτεχνική επικαιρότητα και δεν ασχολούμαι με το gossip. Είναι κάτι που δεν κάνω στην καθημερινότητα μου, οπότε δεν μπορούσα να το υποστηρίξω. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή είχαμε συζητήσει να κάνουμε άλλα πράγματα. Δεν μας βγήκε. Προσπάθησα να προσαρμοστώ στις ανάγκες της εκπομπής, αλλά δεν μου βγήκε ούτε αυτό. Οπότε παρέμεινα μέχρι το τέλος της σεζόν και προσπάθησα να προσφέρω κάνοντας δουλειά πίσω από τις κάμερες. Το να με είχαν στο πάνελ και να μη μιλάω δεν θα ήταν και το καλύτερο.

Όταν από τον Φεβρουάριο και μετά ασχοληθήκαμε με το #ΜeΤοο, δεν μπορούσα να βγαίνω εγώ και να λέω τις τάσεις της μόδας. Όταν κάνεις μια καινούρια επιλογή δεν ξέρεις πώς θα πάει… Πέρσι το «Πρωινό» αποφάσισε να δοκιμάσει να έχει στο πάνελ δύο νέα πρόσωπα που δεν ήταν δημοσιογράφοι. Δεν βγήκε αυτό το πράγμα και σε αυτό δεν φταίει ούτε η εκπομπή ούτε εμείς.

Από τη στιγμή που πήγαινα στη δουλειά μου, όφειλα ανά πάσα στιγμή να είμαι έτοιμη. Σίγουρα κάποιες φορές, λόγω της επικαιρότητας, μπορεί να είχα ετοιμάσει ένα θέμα και να μην προλάβαινα να το πω. Αλλά από ένα σημείο και μετά είχαμε αποφασίσει να συνεισφέρω όπως μπορώ πίσω από τις κάμερες».