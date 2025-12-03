Άλλη μια επίσημη εμφάνιση πραγματοποίησαν τα πιο προβεβλημένα μέλη της οικογένειας Ντε Γκρες στην Αθήνα. Πιο συγκεκριμένα, το Ελληνοβρετανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (BHCC) και το King’s Trust International (KTI) συνδιοργάνωσαν στις 26 Νοεμβρίου 2025, στο Ξενοδοχείο «Μεγάλη Βρεταννία» στο Σύνταγμα, επίσημο δείπνο για να γιορτάσουν τις σημαντικές επετείους τους και να τονίσουν τη δύναμη της συνεργασίας και της καινοτομίας.

Στην εκδήλωση, παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων ο Πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ελλάδα, Matthew Lodge, ο Αντιπρόεδρος του King’s Trust International, Παύλος Ντε Γκρες, ο Διευθύνων Σύμβουλος του King’s Trust International, Will Straw, οι Πρόεδροι του BHCC, Άννα Καλλιάνη και Κέννυ Ευαγγέλου και το Διοικητικό Συμβούλιο του BHCC.

Μία από τις σημαντικότερες στιγμές της βραδιάς ήταν η απονομή των Περιφερειακών Βραβείων του KTI σε εξαιρετικούς νέους επιχειρηματίες και επαγγελματίες που έχουν υποστηριχθεί από το πρόγραμμα FoundIt του KTI στην Ελλάδα, το οποίο υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη Bizrupt και την 100 Mentors.

Τα βραβεία απένειμε ο Αντιπρόεδρος του King’s Trust International, Παύλος Ντε Γκρες. Το Περιφερειακό Βραβείο Νέων Επιτευγμάτων για την Ευρώπη απονεμήθηκε στον Γιώργο Καραβιώτη, ιδρυτή εταιρείας που στηρίζει τις τοπικές επιχειρήσεις να εδραιώσουν και να ενισχύσουν την παρουσία τους στα μέσα ενημέρωσης ενώ το Περιφερειακό Βραβείο Αειφορίας για την Ευρώπη απονεμήθηκε στην Κωνσταντίνα Γκολέμη, σε αναγνώριση των προσπαθειών της για την προώθηση του βιώσιμου και τοπικά προσανατολισμένου αρχιτεκτονικού σχεδιασμού.

Η Χρυσή Βαρδινογιάννη ανάμεσα στον Νικόλαο και τον Παύλο Ντε Γκρες.

Ο Παύλος Ντε Γκρες, τόνισε στην ομιλία του: «Το 2025, γιορτάζουμε τη δέκατη επέτειο του King’s Trust International στην Ελλάδα και είμαι πολύ περήφανος που κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου έχω δει από πρώτο χέρι τα αποτελέσματά του, παρακολουθώντας αμέτρητους νέους να επωφελούνται από τα προγράμματά μας και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για το μέλλον τους. Κατά την τελευταία δεκαετία, το King’s Trust International έχει υποστηρίξει περισσότερους από 100.000 νέους.

Από το 2018, όταν ξεκίνησαν τα προγράμματά μας στην Ελλάδα και περιορίζονταν μόνο στην Αθήνα, έχουμε επεκταθεί σε ολόκληρη τη χώρα. Μέχρι σήμερα, 6.087 νέοι έχουν συμμετάσχει στα προγράμματά μας και έχουν δημιουργηθεί 111 επιχειρήσεις. Αυτή είναι μία από τις πολλές περιπτώσεις στις οποίες Έλληνες έχουν τιμηθεί με βραβεία από τον οργανισμό μας, και είμαι ιδιαίτερα περήφανος και χαρούμενος για αυτό».

Η Άννα Μαρία συγχαίρει την Άννα Καλλιάνη-πίσω της διακρίνεται η Χρυσή Βαρδινογιάννη.

Στην εναρκτήρια ομιλία της, η Άννα Καλλιάνη, Πρόεδρος του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, ανέφερε: «Καθώς γιορτάζουμε τα 80 χρόνια του Ελληνοβρετανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και μία δεκαετία ουσιαστικού έργου του King’s Trust International, τιμούμε μια πορεία που στηρίζεται σε ισχυρούς θεσμούς και σε μια κοινή δέσμευση για πρόοδο. Το Ελληνοβρετανικό Επιμελητήριο παραμένει αφοσιωμένο στην ενίσχυση των επιχειρηματικών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου, εμβαθύνοντας μια συνεργασία που έχει τις ρίζες της σε στενούς ιστορικούς, πολιτιστικούς, εκπαιδευτικούς και οικονομικούς δεσμούς.

Σε έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα, η αποστολή μας είναι να υπερασπιζόμαστε αξίες, να ενθαρρύνουμε την κριτική σκέψη και να προάγουμε την επιχειρηματικότητα με ουσιαστικό σκοπό. Πάνω απ’ όλα, αυτό το ορόσημο αντικατοπτρίζει τις συνεργασίες και την συλλογική αποφασιστικότητα που διαμορφώνουν το μέλλον μας και τις επόμενες γενιές».

Ο Παύλος Ντε Γκρες ανάμεσα στους βραβευμένους Κωνσταντίνα Γκολέμη και Γιώργο Καραβιώτη.

Παύλος Ντε Γκρες: Με τη Μαρί Σαντάλ στα βρετανικά βραβεία μόδας

Τη Δευτέρα 1η Δεκεμβρίου, ο Παύλος Ντε Γκρες βρισκόταν στο Λονδίνο καθώς συνόδευσε τη σχεδιάστρια σύζυγό του στα βρετανικά βραβεία μόδας στο Royal Albert Hall. Η Μαρί Σαντάλ επέλεξε δημιουργία του οίκου Dior αποσπώντας θετικά σχόλια από τους fashion editors.

Τον τελευταίο καιρό το ζευγάρι περνάει όλο και περισσότερο χρόνο στην Αθήνα, την οποία πλέον ο Παύλος θεωρεί βάση του, ενώ η σύζυγός του τον συνοδεύει όταν της το επιτρέπουν οι επαγγελματικές της υποχρεώσεις.