«Σήμερα ο Άγγελος ορκίστηκε στο ναυτικό κι εγώ ορκιζόμουν να είμαι ψύχραιμη» έγραψε η Ελένη Μενεγάκη στο Instagram της το μεσημέρι της Τετάρτης. «Τα συναισθήματα όμως σε πλημμυρίζουν… Γέλασα, δάκρυσα, όλα μαζί! Περηφάνια, συγκίνηση και άπειρη αγάπη! Μονάκριβέ μου σ’ αγαπώ όσο δεν φτάνει ο νους σου! Όλοι σ΄ αγαπάμε!».

Ο Άγγελος Λάτσιος που έκλεισε τα 23 του χρόνια στις 30 Νοεμβρίου, κατατάχθηκε στην 25η Δ’ ΕΣΣΟ του Πολεμικού Ναυτικού και όλη του η οικογένεια έδωσε το παρών στην ορκομωσία του στον Πόρο.

Advertisement

Advertisement

Η Ελένη Μενεγάκη με τον Γιάννη Λάτσιο και τον γιο τους, Άγγελο.

Παρά το δύσκολο διαζύγιο των γονιών του το 2010, ο Άγγελος Λάτσιος, που είναι και το μεγαλύτερο παιδί τους, παρέμεινε κοντά στον πατέρα του. Μάλιστα στα μέσα της εφηβείας του αποφάσισε να πάει να μείνει μαζί του στο σπίτι που νοίκιαζε τότε στην Εκάλη, απόφαση που είχε σεβαστεί τότε η Ελένη Μενεγάκη.

Ο Μάκης Παντζόπουλος με τον Άγγελο Λάτσιο.

Καθώς περνούσαν τα χρόνια, και οι σχέσεις των γονιών του είχαν πλέον αποκατασταθεί, ο Άγγελος Λάτσιος ερχόταν πιο κοντά με το δεύτερο σύζυγο της Ελένης, Μάκη Παντζόπουλο. Τα τελευταία χρόνια μάλιστα εργαζόταν όλη τη σεζόν στην οικολογική ξενοδοχειακή του μονάδα, Onar στα Άχλα της Άνδρου.

Ο Άγγελος ανάμεσα στη γιαγιά του Ζέτα και τον σύζυγό της Στέλιο Μισόκαλο.

Ο ετεροθαλής αδελφός της Ελένης Μενεγάκη, Θοδωρής Μισόκαλος με τον ανιψιό του.

Στα παιδικά του χρόνια, ο Άγγελος Λάτσιος ήταν πολύ δεμένος με τον θείο του. Θοδωρή, και μάλιστα οι δυο τους περνούσαν πολύ χρόνο μαζί αφού έμεναν τότε κάτω από την ίδια στέγη στα Μελίσσσια.

Η Ελένη Μενεγάκη ποζάρει συγκινημένο με τον γιο της.

Όσοι γνωρίζουν από κοντά τον γιο της Ελένης Μενεγάκη μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον χαρακτήρα του, ενώ η ίδια δεν κρύβει την αδυναμία που του έχει αφού είναι και το πρώτο της παιδί και το μοναδικό της αγόρι. Ο Άγγελος Λάτσιος αγαπάει πολύ τη γυμναστική και την υγιεινή διατροφή και, σε αντίθεση με άλλα παιδιά διάσημων γονιών. δεν τους έχει φέρει ποτέ σε δύσκολη θέση δημοσίως.

Ο Άγγελος με τον πατέρα του, Γιάννη Λάτσιο.

Ελένη Μενεγάκη: «Σε αγαπώ πολύ Άγγελε»

Η ανάρτηση που είχε κάνει η 56χρονη παρουσιασιάστρια για τα 23α γενέθλια του γιου της στις 30 Νοεμβρίου συγκέντρωσε περισσότερα από 38.000 likes μέσα σε τρεις μέρες.