Βραβεία Emmy: Το «Shogun» έγραψε ιστορία - Νικητές «The Bear», «Hacks», «Baby Reindeer»

Το « The Bear » κέρδισε τέσσερα Emmy, τα περισσότερα στην κατηγορία του, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων ερμηνείας στον πρωταγωνιστή Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ και στους Έμπον Μος Μπάκραχ και Λίζα Κολόν-Ζάγιας, η οποία επικράτησε της Μέριλ Στριπ. Μαζί με τα Emmy Creative Arts που κέρδισε πριν από λίγες ημέρες, η δεύτερη σεζόν του «The Bear» είναι πλέον η πιο βραβευμένη σεζόν κωμικής σειράς στην ιστορία των Emmy.

Η τελευταία σεζόν του « The Crown » κέρδισε μόνο ένα βραβείο για την Ελίζαμπεθ Ντεμπίκι, Β΄ Γυναικείου Ρόλου σε δραματική σειρά. Ήταν η δεύτερη υποψηφιότητα της για τον ρόλο της πριγκίπισσας Νταϊάνα και η πρώτη της νίκη.

Παρά τις υποψηφιότητες, οι σειρές «Mr and Mrs Smith», «Only Murders in the Building», «Fallout» και «Abbott Elementary» δεν έλαβαν ούτε ένα βραβείο.