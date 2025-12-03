Ένας 22χρονος Ρομά συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Τρίπολης, καθώς κατηγορείται για τον ξυλοδαρμό και την ληστεία δύο ηλικιωμένων ατόμων σε χωριό της Αρκαδίας, με την 82χρονη να μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκαν εκτεταμένοι μώλωπες, εκδορές και κάταγμα στο ισχίο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη στις 22 Νοεμβρίου στο χωριό Κερασίτσα του Δήμου Τρίπολης, Ο 22χρονος Ρομά, μαζί με τον συνεργό του, έχοντας πρώτα παρακολουθήσει τα θύματα, εισέβαλαν στο σπίτι της ηλικιωμένης και της επιτέθηκαν με μεγάλη βιαιότητα, αναγκάζοντάς την να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Στο σπίτι της ηλικιωμένης βρέθηκε και ο 74χρονος αδελφός της, τον οποίο ακινητοποίησαν, ρίχνοντάς τον στο πάτωμα, με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο κεφάλι και να χάσει προσωρινά τις αισθήσεις του. Οι δύο ληστές φαίνεται πως κράτησαν ακινητοποιημένα τα θύματά τους για περίπου 45 λεπτά και κατάφεραν να διαφύγουν, παίρνοντας μαζί 6.500 ευρώ, κοσμήματα και κινητά τηλέφωνα.

Γνωστός στα social media ο 22χρονος Ρομά

Ο 22χρονος, ο οποίος έχει απασχολήσει και πάλι στο παρελθόν τις αρχές, είναι γνωστός στα social media, λάτρης της γυμναστικής και του TikTok, ενώ αποφυλακίστηκε πρόσφατα, το καλοκαίρι του 2025, μετά από πολυετή κάθειρξη για κλοπές και ληστείες.

Να σημειωθεί ότι τόσο ο 22χρονος, όσο και ο συνεργός του, απείλησαν τα ηλικιωμένα θύματα με αντίποινα στην περίπτωση που μιλήσουν στην Αστυνομία, κάτι που απέτρεψε τα δύο αδέλφια από το να μιλήσουν εγκαίρως στις αρχές.

Παρόλα αυτά, οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Τρίπολης αξιοποίησαν τις πληροφορίες που έφτασαν στα χέρια τους και στην συνέχεια ταυτοποίησαν και συνέλαβαν τους δύο άνδρες.