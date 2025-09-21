Σε τραγωδία εξελίχθηξε το κυνήγι για 4 φίλους στην Αρκαδία. Ο ένας εξ αυτών, 57 ετών, βρήκε τραγικό θάνατο από το όπλο του φίλου του που τον πυροβόλησε νομίζοντας πως είναι το θήραμα.

«Από ένα λάθος αλληλοτουφεκίστηκαν οι άνθρωποι. Από λάθος αδερφέ, ένα λάθος, την πλήρωσε ο άνθρωπος» λέει κυνηγός αυτόπτης μάρτυρας.

Advertisement

Advertisement

«Νόμιζαν ότι ήταν το αγριογούρουνο όπως ήταν και οι δύο μέσα στα βάτα και τουφεκίστηκαν και ο ένας έχει τύψεις και ο άλλος μπήκε στο χώμα», συμπλήρωσε. Στο σημείο έσπευσε η ΕΛΑΣ αλλά και η θηροφυλακή. Ο 57χρονος ήταν πατέρας τεσσάρων παιδιών.

Το πάθος τους έφερε το θρήνο

Οι τέσσερις φίλοι, όλοι έμπειροι κυνηγοί σύμφωνα με το patrisnews.gr, είχαν ξεκινήσει από νωρίς το πρωί του Σαββάτου (20/9) για τα βουνά της Αρκαδίας για κυνήγι αγριόχοιρου.

Το όπλο που σήκωσε ένας φίλος για να ρίξει στο θήραμα, γύρισε εναντίον της ίδιας της παρέας. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως αστυνομικοί και θηροφύλακες. Τώρα ο άνθρωπος αυτός, κρατείται στην Ασφάλεια Τρίπολης.

Το θύμα ήταν ένας 57χρονος οικογενειάρχης, πατέρας τεσσάρων παιδιών. Τραγική ειρωνία είναι ότι ήταν παρών σε παλαιότερο δυστύχημα σε παρόμοιο κυνήγι αγριογούρουνου, στο οποίο είχε σκοτωθεί από λάθος ένας 18χρονος.