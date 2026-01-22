Θλίψη στο Άστρος Κυνουρίας για τον θάνατο του 53χρονου λιμενικού που έχασε τη ζωή του από τα μεγάλα κύματα που τον παρέσυραν την ώρα του καθήκοντος.

Την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου, θα τελεστεί η κηδεία του άτυχου λιμενικού στις 11 το πρωί στον Ιερό Ναό Υπαπαντής Πραστού Αγίου Ανδρέα. Η σορός του θα βρίσκεται στον Ναό από τις 10.

Ο 53χρονος σημαιοφόρος του λιμενικού, ήταν πατέρας ενός 9χρονου παιδιού, ενώ αφήνει πίσω του γονείς, αδέλφια και σύζυγο.

Πώς έγινε το περιστατικό στο Άστρος

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, ο άτυχος λιμενικός βρισκόταν σε πεζή περιπολία μαζί με τη διοικήτρια του Λιμενικού Τμήματος, όταν τα κύματα έπληξαν το σημείο. Αμέσως σήμανε συναγερμός και ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης. Ο 53χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας της περιοχής, όπου παρά τις προσπάθειες των υγειονομικών, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

«Έπρεπε να κάνουν έλεγχο και να βοηθήσουν στο δέσιμο των σκαφών»

Ο πρόεδρος Ένωσης Λιμενικών Αργολίδας, Κορινθίας και Αρκαδίας, αναφερόμενος στο τραγικό περιστατικό δήλωσε ότι : «Οι συνάδελφοι λιμενικοί εκτελούσαν υπηρεσία. Λόγω της κατάστασης από τις έντονες καιρικές συνθήκες, έπρεπε να κάνουν έλεγχο και να βοηθήσουν στο δέσιμο των σκαφών που βρίσκονταν στην μαρίνα και να απομακρύνουν οποιονδήποτε υπήρχε εκείνη την στιγμή. Δυστυχώς όπως έχετε δει στο βίντεο που έχετε στη διάθεσή σας, βλέπετε ότι με τέτοιες καιρικές συνθήκες δεν μπορούμε να είμαστε ασφαλείς. Ήρθε το κύμα τους παρέσυρε και τους έριξε μέσα στη θάλασσα. Το κύμα ήταν πάνω από 5 μέτρα, δεν το συγκράτησε ο κυματοθραύστης. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε ο συνάδελφος χτύπησε στο κεφάλι, πιθανόν χτύπησε σε κάποιο σκάφος ή βράχο. Είχε ανέμους 9-10 μποφόρ».

«Τα κύματα από το λιμάνι μας έριξαν στη θάλασσα»

«Τα κύματα από το λιμάνι μας έριξαν στη θάλασσα», λέει μάρτυρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. «Η κακοκαιρία έσπασε καμιά 10αριά σκάφη στο λιμάνι, τα έκοψε. Πέταξε στη θάλασσα 3-4 άτομα που πήγαμε για να σώσουμε τα σκάφη. Μαζί με αυτούς ήταν ο άτυχος Ανδρέας. Εκείνη την ώρα δεν υπολογίσαμε ότι το κύμα θα μπορούσε να μας κάνει κακό, αλλά τελικά μας έκανε. Στη θάλασσα έπεσα εγώ, ο γιος μου και 2-3 άλλα άτομα. Ο λιμενικός έχασε τις αισθήσεις του, πρέπει να χτύπησε στο κεφάλι».