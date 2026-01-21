Μια γυναίκα πεζή έχασε τη ζωή της στην Άνω Γλυφάδα από αυτοκίνητο που παρασύρθηκε από τα νερά και έπεσε πάνω της.

Το τραγικό περιστατικό έγινε στην Άνω Γλυφάδα, στην οδό Κύριλου και Μεθόδιου στη Τερψιθέα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η άτυχη γυναίκα ήταν πεζή και επιχείρησε να περάσει το δρόμο. Παρασύρθηκε όμως από τα ορμητικά νερά και βρέθηκε σφηνωμένη κάτω από το αυτοκίνητο το οποίο επίσης είχε είχε παρασυρθεί από τον χείμαρρο.

Άνδρες της Πυροσβεστικής ανέσυραν την άτυχη γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που είχε σπεύσει στην περιοχή την μετέφερε στο νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.