Άγνωστα άτομα εισέβαλαν και προκάλεσαν λεηλασίες και εκτεταμένους βανδαλισμούς στο συγκρότημα όπου στεγάζονται το 5ο Γυμνάσιο και Λύκειο Γλυφάδας, αφαιρώντας χρήματα και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ενώ κατέστρεψαν μεγάλο μέρος του εσωτερικού του σχολείου, το οποίο παρέμενε κλειστό λόγω των διακοπών του Πάσχα.

Οι δράστες παραβίασαν τόσο την κεντρική είσοδο του συγκροτήματος όσο και το γραφείο του διευθυντή, από όπου απέσπασαν χρηματικό ποσό που είχε συγκεντρωθεί για σχολική εκδρομή, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες ανέρχεται σε περίπου 8.000 ευρώ.

Advertisement

Advertisement

Επιπλέον, από την αίθουσα των καθηγητών έκλεψαν συνολικά έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Παράλληλα, προκάλεσαν σοβαρές φθορές, σπάζοντας τζάμια και πόρτες, πετώντας μπογιές στους τοίχους και γράφοντας συνθήματα. Πριν αποχωρήσουν, άδειασαν και το περιεχόμενο των πυροσβεστήρων, επιδεινώνοντας την εικόνα καταστροφής που θύμιζε βομβαρδισμένο χώρο.

Το περιστατικό καταγγέλθηκε από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών.

Από τον Δήμο Γλυφάδας επισημάνθηκε ότι οι υπεύθυνοι θα εντοπιστούν, ακόμη κι αν πρόκειται για ανήλικους.