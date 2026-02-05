Μια ενότητα τεσσάρων χαρακτικών έργων «τύπου εικονίσματος», τα οποία αντλούν τη θεματολογία τους από τη βυζαντινή εικονογραφία και την παράδοση της αγιογραφίας, παρουσιάζει, όπως μας ενημερώνει, ο χαράκτης Χριστόφορος Κατσαδιώτης με τη συμμετοχή του στο «Σαλόνι ανεξάρτητων», στο πλαίσιο του ιστορικού θεσμού Art Capital 2026, που θα πραγματοποιηθεί στο Grand Palais στο Παρίσι από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου -εγκαίνια στις 12 Φεβρουαρίου.

Ενα από τα έργα που θα παρουσιαστούν (χαρακτικό εικόνισμα Νο. 17) βρέθηκε στo «μάτι του κυκλώνα» τον Μάρτιο του 2025 όταν ο βουλευτής της «Νίκης» Νίκος Παπαδόπουλος, εισέβαλε στην Εθνική Πινακοθήκη (που φιλοξενούσε το συγκεκριμένο έργο στο πλαίσιο της έκθεσης «Η σαγήνη του αλλόκοτου») και πρωταγωνίστησε σε ένα περιστατικό βανδαλισμού του. Το συγκεκριμένο έργο του Χριστόφορου Κατσαδιώτη, είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης και αντιπαράθεσης, μετά το εν λόγω περιστατικό.

«Τα έργα αξιοποιούν συνειδητά την εκφραστική παραμόρφωση, μια αισθητική πρακτική με ιστορικές ρίζες ήδη από την καταλανική ζωγραφική της ρωμανικής περιόδου (11ος–12ος αιώνας), όπου κυριαρχούν στην θρησκευτική ζωγραφική (τοιχογραφίες και αγιογραφίες), οι σχηματοποιημένες και παραμορφωτικές μορφές με έντονο συμβολισμό, καθώς και επιρροές από τη βυζαντινή τέχνη και τις τοπικές λαϊκές παραδόσεις», αναφέρει σχετική ανακοίνωση.

Οπως μας ενημερώνει επίσης η ίδια ανακοίνωση, «στο έργο του Κατσαδιώτη, αυτή η ιστορική εικαστική γλώσσα μετασχηματίζεται στο σήμερα, ως προσωπική γραφή και εξατομικευμένη αισθητική επιλογή, με στόχο την εικαστική έκφραση. Νοηματικά, αποτυπώνει την αγωνία του μέσου ανθρώπου, ο οποίος δεν είναι αναμεμειγμένος σε κυβερνητικά σχήματα και κύκλους συμφερόντων, καθώς αντιλαμβάνεται την παγκόσμια αστάθεια, την όλο και αυξανόμενη εξοπλιστική λογική και μια προετοιμασία διεθνούς προπολεμικής ψυχολογίας και προπαγάνδας, την ηθική κατάρρευση αλτρουιστικών αξιών και τα “παιχνίδια” που οδηγούν σε γεωπολιτικές κινήσεις, δημιουργώντας όλο και περισσότερες συγκρούσεις, μετακινήσεις συνόρων και πληθυσμών, άρα φορέων αδράνειας, δυστυχίας και φτώχειας, οδηγώντας σε ένα κλίμα διαρκώς επιδεινούμενης αστάθειας και έντασης.

Με την θρησκευτική θεματολογία επίσης καταθέτει εναγωνίως ερωτήματα γύρω από την σχέση ιερού και ανθρώπινου,τη σχέση μνήμης και εικόνας, καθώς και γιατη μεθοδευμένη και συστηματική πλέονχρήση μιαςθρησκευτικής ορολογίας από πολιτικά πρόσωπα σε διεθνές επίπεδο.

Η ενότητα των έργων αυτών καθρεφτίζει την εποχή μας και εξετάζει κριτικά τον τρόπο με τον οποίο, σε παγκόσμιο επίπεδο, η θρησκευτική γλώσσα εργαλειοποιείται από συγκεκριμένες πολιτικές και αισθητικές κατευθύνσεις (εθνικιστικές, ιεραποστολικές, ευρωσκεπτικιστές, ρητορικές διχόνοιας και μίσους) με στόχο τη χειραγώγηση κοινωνικών ομάδων και την απόσπαση «εν λευκώ» συγκατάβασης της κοινωνικής μάζας, στην ουσία εκπλήρωσης πολιτικών κινήσεων και συμφερόντων».



Ακόμη, σύμφωνα πάντα με την ίδια ανακοίνωση, «η κριτική των έργων στρέφεται στον θεσμό της θρησκείας -και όχι στα προσωπικά πιστεύω του κάθε ανθρώπου. Επισημαίνοντας τον ρόλο της, ως μηχανισμούενοχοποίησης, κοινωνικού ελέγχου και εγκλωβισμού, ως στοιχείο που διαχωρίζει τους ανθρώπους σε καλούς, κακούς, ανήθικους, αλλόθρησκους, κοινωνικού ελέγχου και ενεργής καθοδηγητικήςεμπλοκής σε πολιτικές κατευθύνσεις χωρών και κοινωνιών».

Η συμμετοχή και η παρουσία του Κατσαδιώτη στο Grand Palais, έγινε με την υποστήριξή της ιστορικού τέχνης και επιμελήτριας κ. Ισμήνης Ανεμογιάννη και εντάσσεται σε ένα διεθνές καλλιτεχνικό πλαίσιο, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ελευθερίας της καλλιτεχνικής έκφρασης, ενισχύει τον διάλογομεταξύ τηςτέχνης και του κοινωνικού ιστού, αλλά και την αντίθεση σε κάθε μορφή λογοκρισίας.

Τι είναι το «Σαλόνι ανεξάρτητων»

Το «Σαλόνι ανεξάρτητων» είναι μία από τις πιο σημαντικές και ιστορικές εκθέσεις τέχνης στο Παρίσι, που ιδρύθηκε το 1884 με τη ρητή αρχή «χωρίς κριτική επιτροπή, χωρίς βραβεία», για να δώσει βήμα σε κάθε καλλιτέχνη, γνωστό ή άγνωστο, χωρίς περιορισμούς επιλογής έργων. Αυτή η ελευθερία πρόσβασης αποτέλεσε επαναστατικό βήμα στην τέχνη, καθώς εκεί εκτέθηκαν για πρώτη φορά πρωτοποριακά έργα των Seurat, Signac, Cézanne, Gauguin, Toulouse-Lautrec και άλλων δημιουργών που είχαν απορριφθεί από τα επίσημα σαλόνια της εποχής και βοήθησε στην ανάδειξη νέων ρευμάτων όπως ο ιμπρεσιονισμός, ο φοβισμός και ο κυβισμός.

Σήμερα, το Salon des Indépendants αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του Art Capital που φιλοξενείται στοεπιβλητικόκτήριοτου Grand Palais στο Παρίσι, συγκεντρώνοντας χιλιάδες καλλιτέχνες από όλο τον κόσμο και χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Με τη μακρά του παράδοση και τη συνεχιζόμενη δέσμευση στην ελευθερία έκφρασης, το σαλόνι παραμένει ένα σημαντικό σημείο συνάντησης για την σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και τον διάλογο μεταξύ νέων και καταξιωμένων καλλιτεχνών. Οργανώνεται από την “Société des Artistes Indépendants”, μια ανεξάρτητη συλλογική ένωση ανεξάρτητων καλλιτεχνών, που ιδρύθηκε το 1884.



ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Art Capital 2026 – Salon des Indépendants

📍 Grand Palais, Παρίσι

🗓 13–15 Φεβρουαρίου 2026

🎉 Vernissage: 12 Φεβρουαρίου 2026

🌐 Πληροφορίες: www.salondesindependants.fr