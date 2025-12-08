Η ταινία του Πολ Τόμας Αντερσον, «Μια μάχη μετά την άλλη» (One Battle After Another) ηγείται των υποψηφιοτήτων για τις Χρυσές Σφαίρες 2026 που ανακοινώθηκαν σήμερα, Δευτέρα, ενώ η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Βουγονία» απέσπασε τρεις υποψηφιότητες σε σημαντικές κατηγορίες όπως της καλύτερης ταινίας – κωμωδία ή μιούζικαλ καθώς και σε αυτές της ερμηνείας για τους Εμα Στόουν και Τζέσι Πλέμονς.
Η κούρσα για τις Χρυσές Σφαίρες του 2026 ξεκίνησε με ανατροπές, απογοητεύσεις και… απρόσμενους πρωταγωνιστές.
Το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, οι Μάρλον Γουάιανς και Σκάι Μάρσαλ ανακοίνωσαν τις πολυαναμενόμενες υποψηφιότητες για την 83η τελετή απονομής, βάζοντας φωτιά στη συζήτηση για τις καλύτερες ταινίες και σειρές της χρονιάς.
Κι ενώ η κωμικός Nikki Glaser ετοιμάζεται να επιστρέψει στο τιμόνι της βραδιάς της 11ης Ιανουαρίου, ένα πράγμα είναι σαφές: η φετινή λίστα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις — από τη μεγάλη απουσία του «Wicked: For Good» μέχρι τη δυναμική παρουσία της μίνι σειράς «Adolescence» και την τριπλή υποψηφιότητα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, Bugonia.
Καλύτερη Ταινία – Δράμα
- Frankenstein
- Hamnet
- It Was Just An Accident
- The Secret Agent
- Sentimental Values
- Sinners
Καλύτερη Ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία
- Blue Moon
- Bugonia
- Marty Supreme
- No Other Choice
- Nouvelle Vague
- One Battle After Another
Καλύτερη Ηθοποιός – Ταινία – Δράμα
- Jessie Buckley – Hamnet
- Jennifer Lawrence – Die My Love
- Renate Reinsve – Sentimental Value
- Julia Roberts – After The Hunt
- Tessa Thompson – Hedda
- Eva Victor – Sorry, Baby
Καλύτερος Ηθοποιός – Ταινία – Δράμα
- Joel Edgerton – Train Dreams
- Oscar Isaac – Frankenstein
- Dwayne Johnson – The Smashing Machine
- Michael B. Jordan – Sinners
- Wagner Moura – The Secret Agent
- Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere
Καλύτερη Ερμηνεία Stand-Up Comedy στην Τηλεόραση
- Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
- Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
- Kevin Hart: Acting My Age
- Kumail Nanjiani: Night Thoughts
- Ricky Gervais: Mortality
- Sarah Silverman: Postmortem
Καλύτερο Podcast
(Νέα κατηγορία)
- Armchair Expert with Dax Shepard
- Call Her Daddy
- Good Hang with Amy Poehler
- The Mel Robbins Podcast
- Smartless
- Up First
Καλύτερο Κινηματογραφικό και Εμπορικό Επίτευγμα
- Avatar: Fire and Ash
- F1
- KPop Demon Hunters
- Mission: Impossible – The Final Reckoning
- Sinners
- Weapons
- Wicked: For Good
- Zootopia 2
Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά – Μιούζικαλ ή Κωμωδία
- Abbott Elementary – ABC
- The Bear – FX on Hulu
- Hacks – HBO Max
- Nobody Wants This – Netflix
- Only Murders in the Building – Hulu
- The Studio – Apple TV
Καλύτερη Ηθοποιός – Ταινία – Μιούζικαλ/Κωμωδία
- Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
- Cynthia Erivo – Wicked: For Good
- Kate Hudson – Song Sung Blue
- Chase Infiniti – One Battle After Another
- Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
- Emma Stone – Bugonia
Καλύτερος Ηθοποιός – Ταινία – Μιούζικαλ/Κωμωδία
- Timothée Chalamet – Marty Supreme
- George Clooney – Jay Kelly
- Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
- Ethan Hawke – Blue Moon
- Lee Byung-Hun – No Other Choice
- Jesse Plemons – Bugonia
Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά – Δράμα
- The Diplomat – Netflix
- The Pitt – HBO Max
- Pluribus – Apple TV
- Severance – Apple TV
- Slow Horses – Apple TV
- The White Lotus – HBO Max
Καλύτερη Σκηνοθεσία – Ταινία
- Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
- Ryan Coogler – Sinners
- Guillermo del Toro – Frankenstein
- Jafar Panahi – It Was Just An Accident
- Joachim Trier – Sentimental Value
- Chloé Zhao – Hamnet
Καλύτερη Β’ Γυναικεία Ερμηνεία – Ταινία
- Emily Blunt – The Smashing Machine
- Elle Fanning – Sentimental Value
- Ariana Grande – Wicked: For Good
- Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
- Amy Madigan – Weapons
- Teyana Taylor – One Battle After Another
Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων
- Arco
- Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle
- Elio
- KPop Demon Hunters
- Little Amelie or the Character of Rain
- Zootopia 2
Καλύτερη Ηθοποιός – Τηλεόραση (Μίνι Σειρά, Ανθολογία ή Τηλεοπτική Ταινία)
- Claire Danes – The Beast in Me
- Rashida Jones – Black Mirror
- Amanda Seyfried – Long Bright River
- Sarah Snook – All Her Fault
- Michelle Williams – Dying for Sex
- Robin Wright – The Girlfriend
Καλύτερη Ηθοποιός – Τηλεόραση (Μιούζικαλ ή Κωμωδία)
- Kristen Bell – Nobody Wants This
- Ayo Edebiri – The Bear
- Selena Gomez – Only Murders in the Building
- Natasha Lyonne – Poker Face
- Jenna Ortega – Wednesday
- Jean Smart – Hacks
Καλύτερη Ηθοποιός – Τηλεόραση – Δράμα
- Kathy Bates – Matlock
- Britt Lower – Severance
- Helen Mirren – Mobland
- Bella Ramsey – The Last of Us
- Keri Russell – The Diplomat
- Rhea Seehorn – Pluribus
Με πληροφορίες από: Reuters