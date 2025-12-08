Η ταινία του Πολ Τόμας Αντερσον, «Μια μάχη μετά την άλλη» (One Battle After Another) ηγείται των υποψηφιοτήτων για τις Χρυσές Σφαίρες 2026 που ανακοινώθηκαν σήμερα, Δευτέρα, ενώ η ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Βουγονία» απέσπασε τρεις υποψηφιότητες σε σημαντικές κατηγορίες όπως της καλύτερης ταινίας – κωμωδία ή μιούζικαλ καθώς και σε αυτές της ερμηνείας για τους Εμα Στόουν και Τζέσι Πλέμονς. 

Η κούρσα για τις Χρυσές Σφαίρες του 2026 ξεκίνησε με ανατροπές, απογοητεύσεις και… απρόσμενους πρωταγωνιστές.

Το μεσημέρι της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου, οι Μάρλον Γουάιανς και Σκάι Μάρσαλ ανακοίνωσαν τις πολυαναμενόμενες υποψηφιότητες για την 83η τελετή απονομής, βάζοντας φωτιά στη συζήτηση για τις καλύτερες ταινίες και σειρές της χρονιάς.

Κι ενώ η κωμικός Nikki Glaser ετοιμάζεται να επιστρέψει στο τιμόνι της βραδιάς της 11ης Ιανουαρίου, ένα πράγμα είναι σαφές: η φετινή λίστα έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις — από τη μεγάλη απουσία του «Wicked: For Good» μέχρι τη δυναμική παρουσία της μίνι σειράς «Adolescence» και την τριπλή υποψηφιότητα της νέας ταινίας του Γιώργου Λάνθιμου, Bugonia.

Καλύτερη Ταινία – Δράμα

  • Frankenstein
  • Hamnet
  • It Was Just An Accident
  • The Secret Agent
  • Sentimental Values
  • Sinners

Καλύτερη Ταινία – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

  • Blue Moon
  • Bugonia
  • Marty Supreme
  • No Other Choice
  • Nouvelle Vague
  • One Battle After Another

Καλύτερη Ηθοποιός – Ταινία – Δράμα

  • Jessie Buckley – Hamnet
  • Jennifer Lawrence – Die My Love
  • Renate Reinsve – Sentimental Value
  • Julia Roberts – After The Hunt
  • Tessa Thompson – Hedda
  • Eva Victor – Sorry, Baby

Καλύτερος Ηθοποιός – Ταινία – Δράμα

  • Joel Edgerton – Train Dreams
  • Oscar Isaac – Frankenstein
  • Dwayne Johnson – The Smashing Machine
  • Michael B. Jordan – Sinners
  • Wagner Moura – The Secret Agent
  • Jeremy Allen White – Springsteen: Deliver Me From Nowhere

Καλύτερη Ερμηνεία Stand-Up Comedy στην Τηλεόραση

  • Bill Maher: Is Anyone Else Seeing This?
  • Brett Goldstein: The Second Best Night of Your Life
  • Kevin Hart: Acting My Age
  • Kumail Nanjiani: Night Thoughts
  • Ricky Gervais: Mortality
  • Sarah Silverman: Postmortem

Καλύτερο Podcast

(Νέα κατηγορία)

  • Armchair Expert with Dax Shepard
  • Call Her Daddy
  • Good Hang with Amy Poehler
  • The Mel Robbins Podcast
  • Smartless
  • Up First

Καλύτερο Κινηματογραφικό και Εμπορικό Επίτευγμα

  • Avatar: Fire and Ash
  • F1
  • KPop Demon Hunters
  • Mission: Impossible – The Final Reckoning
  • Sinners
  • Weapons
  • Wicked: For Good
  • Zootopia 2

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά – Μιούζικαλ ή Κωμωδία

  • Abbott Elementary – ABC
  • The Bear – FX on Hulu
  • Hacks – HBO Max
  • Nobody Wants This – Netflix
  • Only Murders in the Building – Hulu
  • The Studio – Apple TV

Καλύτερη Ηθοποιός – Ταινία – Μιούζικαλ/Κωμωδία

  • Rose Byrne – If I Had Legs I’d Kick You
  • Cynthia Erivo – Wicked: For Good
  • Kate Hudson – Song Sung Blue
  • Chase Infiniti – One Battle After Another
  • Amanda Seyfried – The Testament of Ann Lee
  • Emma Stone – Bugonia

Καλύτερος Ηθοποιός – Ταινία – Μιούζικαλ/Κωμωδία

  • Timothée Chalamet – Marty Supreme
  • George Clooney – Jay Kelly
  • Leonardo DiCaprio – One Battle After Another
  • Ethan Hawke – Blue Moon
  • Lee Byung-Hun – No Other Choice
  • Jesse Plemons – Bugonia

Καλύτερη Τηλεοπτική Σειρά – Δράμα

  • The Diplomat – Netflix
  • The Pitt – HBO Max
  • Pluribus – Apple TV
  • Severance – Apple TV
  • Slow Horses – Apple TV
  • The White Lotus – HBO Max

Καλύτερη Σκηνοθεσία – Ταινία

  • Paul Thomas Anderson – One Battle After Another
  • Ryan Coogler – Sinners
  • Guillermo del Toro – Frankenstein
  • Jafar Panahi – It Was Just An Accident
  • Joachim Trier – Sentimental Value
  • Chloé Zhao – Hamnet

Καλύτερη Β’ Γυναικεία Ερμηνεία – Ταινία

  • Emily Blunt – The Smashing Machine
  • Elle Fanning – Sentimental Value
  • Ariana Grande – Wicked: For Good
  • Inga Ibsdotter Lilleaas – Sentimental Value
  • Amy Madigan – Weapons
  • Teyana Taylor – One Battle After Another

Καλύτερη Ταινία Κινουμένων Σχεδίων

  • Arco
  • Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba – Infinity Castle
  • Elio
  • KPop Demon Hunters
  • Little Amelie or the Character of Rain
  • Zootopia 2

Καλύτερη Ηθοποιός – Τηλεόραση (Μίνι Σειρά, Ανθολογία ή Τηλεοπτική Ταινία)

  • Claire Danes – The Beast in Me
  • Rashida Jones – Black Mirror
  • Amanda Seyfried – Long Bright River
  • Sarah Snook – All Her Fault
  • Michelle Williams – Dying for Sex
  • Robin Wright – The Girlfriend

Καλύτερη Ηθοποιός – Τηλεόραση (Μιούζικαλ ή Κωμωδία)

  • Kristen Bell – Nobody Wants This
  • Ayo Edebiri – The Bear
  • Selena Gomez – Only Murders in the Building
  • Natasha Lyonne – Poker Face
  • Jenna Ortega – Wednesday
  • Jean Smart – Hacks

Καλύτερη Ηθοποιός – Τηλεόραση – Δράμα

  • Kathy Bates – Matlock
  • Britt Lower – Severance
  • Helen Mirren – Mobland
  • Bella Ramsey – The Last of Us
  • Keri Russell – The Diplomat
  • Rhea Seehorn – Pluribus

Με πληροφορίες από: Reuters