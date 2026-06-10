Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Η πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ -που κάνει πρεμιέρα σήμερα, Τετάρτη 10 Ιουνίου-, «Ο Ξένος» του Αλμπέρ Καμύ στη μεγάλη οθόνη από τον Φρανσουά Οζόν, «Το Ιερό Αγόρι» από την Ιταλία και σε επανέκδοση «Οι Άλλοι» με την Νικόλ Κίντμαν και μοναδικός Στάνλεϊ Κιούμπρικ στο δυστυχώς πάντα επίκαιρο «S.O.S Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα» με τον Πίτερ Σέλερς.

Αυτές είναι οι ταινίες της νέας κινηματογραφικής εβδομάδας. Πάμε σινεμά.

Advertisement

Advertisement

Ημέρα Αποκάλυψης

Έμιλι Μπλαντ, Τζος Ο’Κόνορ, Κόλιν Φερθ, Ίβ Χιούσον, Κόλμαν Ντομίνγκο στο «Disclosure Day» του Στίβεν Σπίλμπεργκ που σύμφωνα με τις πρώτες αντιδράσεις χαρακτηρίζεται ως η καλύτερη ταινία του διάσημου Αμερικανού σκηνοθέτη εδώ και είκοσι χρόνια.

Το μυστηριώδες τρέιλερ ξεκινά με την Έμιλι Μπλαντ, η οποία υποδύεται μια μετεωρολόγο σε τηλεοπτικό σταθμό στο Κάνσας Σίτι, που κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης και ενώ παρουσιάζει τον καιρό, έρχεται ξαφνικά αντιμέτωπη με μια μυστηριώδη εξωγήινη δύναμη.

Κόλιν Φερθ

Η ιστορία ακολουθεί έναν whistleblower ο οποίος αποκαλύπτει την αληθινή ύπαρξη εξωγήινων και ξεσκεπάζει μία τεράστια κυβερνητική συνωμοσία. «Αυτή η αλήθεια θα ανατρέψει την καθεστηκυία τάξη σε όλο τον κόσμο».

Ο ίδιος ο Σπίλμπεργκ δηλώνει ότι είναι η πιο ρεαλιστική ταινία με εξωγήινους που έχει κάνει μέχρι σήμερα και τονίζει ότι είναι «Πιο κοντά στην πραγματικότητα παρά στη μυθοπλασία».

Ο Ξένος

Advertisement

Αλγέρι, 1938. Ο Μερσό, ένας ήσυχος και ασήμαντος υπάλληλος γύρω στα τριάντα, θάβει τη μητέρα του χωρίς να δείξει το παραμικρό συναίσθημα. Την επόμενη ημέρα ξεκινά μια σχέση με τη Μαρί, συνάδελφό του στη δουλειά, και επιστρέφει στη ρουτίνα του. Όμως ο γείτονάς του, Ρεϊμόν Σιντές, διαταράσσει την καθημερινότητά του και τον μπλέκει σε ύποπτες ιστορίες, μέχρι που, μια μέρα με ανυπόφορη ζέστη, ένα τραγικό γεγονός σε μια παραλία θα αλλάξει τα πάντα. Το κλασικό μυθιστόρημα του Αλμπέρ Καμύ, μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη από τον Φρανσουά Οζόν, σε μια νέα κινηματογραφική προσέγγιση που κινείται μεταξύ υπαρξιακού δράματος, αστυνομικού θρίλερ και δικαστικής ταινίας.

Ο Οζόν δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη σχέση των δύο κοινοτήτων της εποχής και στη συνολική κοινωνική ατμόσφαιρα της Αλγερίας του ’30, ενσωματώνοντας στοιχεία που ενισχύουν τη σύγχρονη πρόσληψη του έργου και φωτίζουν τη διάσταση του «ξένου» μέσα σε έναν κόσμο αυστηρών συμβάσεων και ιεραρχιών. Η διασκευή εγκρίθηκε και υποστηρίχθηκε από την Κατρίν Καμύ, κόρη του συγγραφέα, η οποία διάβασε το σενάριο και συνέβαλε με πληροφορίες για τις συνθήκες γραφής και το πλαίσιο του έργου. Στον ρόλο του Μερσό ο Μπενζαμέν Βουαζάν και της Μαρί η Ρεμπέκα Μαρντέρ και μαζί τους ο Πιερ Λοτέν -που απέσπασε για την ερμηνεία το Βραβείο Σεζάρ Β΄ Ανδρικού Ρόλου- και οι Ντενί Λαβάν, Σουάν Αρλό. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας.

Το Ιερό Αγόρι

Advertisement

Ένας αναπληρωτής καθηγητής γυμναστικής διορίζεται σε ένα απομονωμένο ορεινό χωριό της Ιταλίας, που έχει σημαδευτεί από ένα τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα. Βασανισμένος από το δικό του παρελθόν, και ανίκανος να διαχειριστεί τον προσωπικό του Γολγοθά, ανακαλύπτει το σκοτεινό μυστικό που κρύβουν οι εβδομαδιαίες μυστηριώδεις συγκεντρώσεις των μονίμως χαμογελαστών κατοίκων του χωριού, οι οποίοι αναζητούν τη τη λύτρωση μέσα από την αγκαλιά ενός έφηβου αγοριού: ενός μαθητή ο οποίος έχει την ικανότητα να διώχνει μακριά τη θλίψη και τον πόνο από τους συνανθρώπους του.

Στην προσπάθειά του να σώσει το νεαρό, που αντιμετωπίζεται ως άγιος, αποκαλύπτει τη σκοτεινή φύση μιας κοινότητας που κρύβεται πίσω από μία επίφαση χαράς.

Με μια εναρκτήρια σκηνή που σοκάρει και ένα εξίσου δυνατό φινάλε, ο 33χρονος Πάολο Στρίπολι (A Classic Horror Story), από τα ταλέντα του σύγχρονου ιταλικού σινεμά, χτίζει το σασπένς με απρόσμενες σκηνές που ανατρέπουν την εδραιωμένη αίσθηση του θεατή για κάθε έναν από τους ήρωες. Το ίδιο το Ιερό αγόρι είναι τελικά άγιος ή διάβολος; Άγγελος ή τέρας; Ή μήπως τίποτε από τα δύο;

Advertisement

Η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο 82ο Φεστιβάλ Βενετίας, ενώ στην Ελλάδα προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Πρωταγωνιστούν Μικέλε Ριοντίνο, Πάολο Πιερομπόν, Ρομάνα Ματζιόρα Βεργκάνο, Σέρτζιο Ρομάνο.

Σε επανέκδοση

Οι Άλλοι

Advertisement

Νησί Τζέρσεϊ, 1945. Μόνη σε μια απομονωμένη βικτοριανή έπαυλη, μια μητέρα μεγαλώνει με αυστηρούς κανόνες τα δύο παιδιά της που πάσχουν από σπάνια φωτοευαισθησία, περιμένοντας τον αγνοούμενο σύζυγό της να επιστρέψει από το μέτωπο. Όταν αρχίζουν να συμβαίνουν ανεξήγητα γεγονότα μέσα στο σπίτι, η πεποίθησή της ότι δεν είναι μόνοι μετατρέπει την απομόνωση σε έναν ζωντανό εφιάλτη.

Advertisement

Συνεχίζοντας το αφιέρωμα στον Αλεχάντρο Αμενάμπαρ και με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από την πρεμιέρα της, η Summer Classics παρουσιάζει στα θερινά το εμβληματικό Οι Άλλοι (The Others, 2001).

Με οκτώ βραβεία Γκόγια (ανάμεσά τους Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Φωτογραφίας και Μοντάζ) και υποψήφιο για τον Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, η ταινία αναγνωρίστηκε από το The Hollywood Reporter το 2025 ως μία από τις 15 καλύτερες ταινίες τρόμου του 21ου αιώνα και θεωρείται δικαίως ένα από τα πιο έξυπνα και επιδραστικά ghost stories του σύγχρονου κινηματογράφου.

Ο Αλεχάντρο Αμενάμπαρ έχοντας ήδη ξεχωρίσει με τις πρώτες του ταινίες κι εμπνεόμενος από την κλασική γοτθική νουβέλα Το Στρίψιμο της Βίδας του Χένρι Τζέιμς υπογράφει ένα αριστουργηματικό ψυχολογικό θρίλερ, όπου ο τρόμος δεν προκύπτει από jump scares ή ειδικά εφέ αλλά από μια κλειστοφοβική, όλο και πιο απειλητική ατμόσφαιρα. Η Νικόλ Κίντμαν στο επίκεντρο παραδίδει μια καθηλωτική ερμηνεία βυθίζοντας τον θεατή στον τρόμο, την παράνοια, την ενοχή και την αβεβαιότητα που κατακλύζουν την ηρωίδα (και κερδίζοντας διπλή υποψηφιότητα για Χρυσή Σφαίρα αλλά και BAFTA πρώτου γυναικείου ρόλου), ενώ η δεξιοτεχνική χρήση του σκοταδιού μετατρέπει την έπαυλη όπου κατοικεί σε έναν ζωντανό οργανισμό που φέρει το ίδιο το βάρος της απώλειας και της ψυχικής κατάρρευσης, χτίζοντας την ένταση μέσα από την αίσθηση του αόρατου.

Advertisement

Με προϋπολογισμό μόλις 17 εκατομμυρίων δολαρίων, η ταινία που εξελίχθηκε σε παγκόσμιο εισπρακτικό φαινόμενο ξεπερνώντας τα 210 εκατομμύρια δολάρια κι αποτελώντας χαρακτηριστικό «sleeper hit» επανέρχεται φέτος το καλοκαίρι στη μεγάλη οθόνη, διατηρώντας άθικτη τη στοιχειωτική της δύναμη και την ψυχολογική της ένταση με μία από τις πιο διάσημες και συγκλονιστικές κινηματογραφικές ανατροπές.

S.O.S Πεντάγωνο Καλεί Μόσχα

Ένας παρανοϊκός Αμερικανός στρατηγός, ο Τζακ Ρίπερ, παρακάμπτει την πολιτική ηγεσία και διατάζει επίθεση με πυρηνικά εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Η Αμερικανική κυβέρνηση καλεί έκτακτο πολεμικό συμβούλιο για να αποτρέψει έναν πυρηνικό πόλεμο. Για να τα καταφέρουν, όμως, θα πρέπει να συνεργαστούν με τη Σοβιετική Ένωση.

Η εμβληματική μαύρη κωμωδία του Στάνλεϊ Κιούμπρικ, μια ευφυέστατη και ανελέητη παρωδία της ψυχροπολεμικής υστερίας, με τους Πίτερ Σέλερς (σε τρεις διαφορετικούς ρόλους), Τζορτζ Σι Σκοτ, Στέρλινγκ Χέιντεν, επιστρέφει σε πλήρως αποκατεστημένη ψηφιακή κόπια.