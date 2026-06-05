Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Δημοσιογράφοι που προσκλήθηκαν σε ανεπίσημη προβολή της νέας ταινίας του Στίβεν Σπίλμπεργκ, με τίτλο «Disclosure Day», η οποία πραγματοποιήθηκε λίγες μέρες πριν από την κυκλοφορία της στις αίθουσες, την χαρακτηρίζουν ως «την καλύτερη ταινία του Σπίλμπεργκ εδώ και 20 χρόνια».

Συγκεκριμένα, ο δημοσιογράφος του Gizmodo, Germain Lussier, σχολίασε στην πλατφόρμα X: «Λάτρεψα το “Disclosure Day”. Ένα πυκνό, καταιγιστικό ταξίδι που συνδυάζει ταινία καταδίωξης, ερωτική ιστορία και μυστήριο, όλα τυλιγμένα σε ένα sci-fi θαύμα. Είναι η καλύτερη ταινία του Σπίλμπεργκ εδώ και 20 χρόνια, γεμάτη με όλη τη μαγεία που κάνει τις ταινίες του τόσο ξεχωριστές, καθώς και μια ερμηνεία-σταθμός από την Έμιλι Μπλαντ».

Advertisement

Advertisement

Από την πλευρά της, η δημοσιογράφος του Rotten Tomatoes, Tessa Smith, ανέφερε ότι «δάκρυσε στο τέλος». «Το ”Disclosure Day” είναι ένα απόλυτο φαινόμενο! Πραγματικά κάτι ξεχωριστό», έγραψε. «Δεν άφηνα καμία λέξη να μου ξεφύγει, ήμουν απορροφημένη από την ιστορία καθώς εξελισσόταν. Η μουσική επένδυση απογειώνει κάθε σκηνή. Κάτι ανάμεσα σε μυστήριο, Twilight Zone και κάτι εντελώς νέο… WOW».

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, «αν μάθαινες ότι δεν είμαστε μόνοι, αν κάποιος στο έδειχνε, αν στο αποδείκνυε, θα σε τρόμαζε; Αυτό το καλοκαίρι, η αλήθεια ανήκει σε επτά δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πλησιάζουμε στο… ”Disclosure Day”».

The first reactions to Disclosure Day are in.@Variety's roundup:



"Best Spielberg in 20 years."

"Top-tier Spielberg."

"All-time Emily Blunt performance."



If you think this will flop, you might want to re-look.



Closes June 12.https://t.co/CyNqS4BvAo pic.twitter.com/ejUkP1CMqW — Fandance (@Fandance_io) June 3, 2026

DISCLOSURE DAY is top tier Spielberg, as exhilarating as RAIDERS but with the emotional texture & increased ambition of his post-9/11 work. Right from the opening Spielberg lays down the gauntlet and reminds you that he does this stuff better than anybody in the history of film. https://t.co/Q8ZAWAZE0J — Jim Hemphill (@JimmyHemphill) May 27, 2026

Παράλληλα, ιδιαίτερα θετικά σχόλια συγκεντρώνει και η ερμηνεία της Έμιλι Μπλαντ, η οποία υποδύεται μια μετεωρολόγο σε τηλεοπτικό σταθμό στο Κάνσας Σίτι. Κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης και ενώ παρουσιάζει τον καιρό, έρχεται ξαφνικά αντιμέτωπη με μια μυστηριώδη εξωγήινη δύναμη.

Στο καστ είναι επίσης, οι Τζος Ο’Κόνορ, Κόλιν Φερθ, Εβ Χιούσον, Κόλμαν Ντομίνγκο, Γουάιατ Ράσελ και Χένρι Λόιντ-Χιουζ. Ο Σπίλμπεργκ δημιούργησε την ιστορία μαζί με τον σεναριογράφο Ντέιβιντ Κεπ, με τον οποίο έχει συνεργαστεί στο παρελθόν στις ταινίες «Jurassic Park», «The Lost World: Jurassic Park», «War of the Worlds» και «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull».

Το «Disclosure Day» αποτελεί τη 37η ταινία που σκηνοθετεί ο Στίβεν Σπίλμπεργκ και θα κυκλοφορήσει στις 12 Ιουνίου στις ΗΠΑ, ενώ από τις 11 Ιουνίου θα είναι διαθέσιμη στους ελληνικούς κινηματογράφους.

Με πληροφορίες από Variety, World of Reel, The Hollywood Reporter