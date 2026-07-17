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Η καριέρα της περιλάμβανε συμμετοχές σε σημαντικές ιρλανδικές παραγωγές καθώς και σε δημοφιλείς αμερικανικές ταινίες κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1990.

Η ηθοποιός ξεκίνησε την πορεία της στον κινηματογράφο και το θέατρο τη δεκαετία του 1960, προτού καθιερωθεί ως μία από τις πιο σεβαστές προσωπικότητες του χώρου.

Η επιτυχία της στην ταινία «Το Αριστερό μου Πόδι» αποτέλεσε καθοριστικό σημείο για την ανάπτυξη της ιρλανδικής κινηματογραφικής βιομηχανίας σύμφωνα με ειδικούς του κλάδου.

Η ίδια η Φρίκερ είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι η βράβευσή της με Όσκαρ επηρέασε αρνητικά την εξέλιξη της μετέπειτα καριέρας της.

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Η Μπρέντα Φρίκερ, η πρώτη Ιρλανδή ηθοποιός που κέρδισε Όσκαρ, για την ερμηνεία της στην ταινία «Το Αριστερό μου Πόδι» (1989), πέθανε σε ηλικία 81 ετών.

Η Φρίκερ, μία από τις πιο αξιοσέβαστες Ιρλανδές ηθοποιούς της γενιάς της, σύμφωνα με τους Irish Times, απέσπασε Όσκαρ Β’ Γυναικείου Ρόλου για την ιρλανδικής παραγωγής ταινία -επικρατώντας των συνυποψηφίων της Τζούλια Ρόμπερτς και Αντζέλικα Χιούστον- που χάρισε επίσης στον Ντάνιελ Ντέι-Λιούις το πρώτο από τα τρία Όσκαρ Α΄ Ανδρικού Ρόλου,

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Η Φρίκερ πρωταγωνίστησε επίσης σε μια άλλη διάσημη ιρλανδική ταινία εκείνης της εποχής, το «The Field» και συνέχισε να παίζει δεύτερους ρόλους σε αμερικανικές ταινίες της δεκαετίας του 1990, όπως οι «So I Married an Axe Murderer», «A Time to Kill» και «Μόνος Στο Σπίτι 2», όπου υποδύθηκε την ευγενική «Pigeon Lady» πλάι στον Μακόλεϊ Κάλκιν.

«Ήταν μια καταπληκτική ηθοποιός, καταπληκτικός χαρακτήρας, μια δυναμική προσωπικότητα», δήλωσε ο σκηνοθέτης της ταινίας «My Left Foot» Τζιμ Σέρινταν, στο αφιέρωμα του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού δίκτυο RTE. «Ήταν δράστηρια και γεμάτη ζωντάνια και είχε τις δικές της απόψεις».

Γεννημένη στο Δουβλίνο, η Φρίκερ ξεκίνησε την υποκριτική τη δεκαετία του 1960 σε ηλικία 19 ετών στον κινηματογράφο, στο θέατρο και αργότερα σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές στην Ιρλανδία και τη Βρετανία -συμπεριλαμβανομένης της πρώτης σαπουνόπερας της Ιρλανδίας- πριν γίνει γνωστή με την ερμηνεία της ως Μπρίτζετ Φάγκαν Μπράουν.

Η επιτυχία της ταινίας «Το Αριστερό μου πόδι« ήταν ένα σημείο καμπής για την πλέον ακμάζουσα ιρλανδική κινηματογραφική βιομηχανία. «Η κινηματογραφική βιομηχανία της χώρας βασίζεται στην επιτυχία του “My Left Foot”», δήλωσε η διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Δουβλίνου, Γκρέιν Χάμφρεϊς, στενή φίλη της Φρίκερ.

Όπως ωστόσο, αναφέρει το BBC, η Φρίκερ ισχυριζόταν χρόνια μετά, ότι θα είχε κάνει καλύτερη καριέρα αν δεν είχε κερδίσει Όσκαρ. «Αυτό που συνέβη ήταν η παλιά κατάρα των Όσκαρ, όπως την αποκαλούν», έλεγε στους Times το 2024.