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Ο Ρόμπερτ Πάττινσον και ο Τομ Χόλαντ ανησύχησαν στα γυρίσματα της ταινίας «Οδύσσεια» όταν άκουσαν τον πρωταγωνιστή Ματ Ντέιμον, να ουρλιάζει ξανά και ξανά μέσα στο τρέιλερ του.

Οι δύο ηθοποιοί αναρωτιούνταν αν είχε τραυματιστεί ή αν τσακωνόταν έντονα με κάποιον στο τηλέφωνο. Η πραγματικότητα, όμως, ήταν πολύ διαφορετική: ο Ντέιμον καταπονούσε επίτηδες τη φωνή του, ώστε να ακούγεται πιο γερασμένη και τραχιά, όπως ταίριαζε στον καταβεβλημένο Οδυσσέα.

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«Ο Ματ βρισκόταν στο καμαρίνι που ήταν δίπλα στο δικό μου και έβγαζε αυτούς τους ήχους», είπε ο Πάτινσον σε συνέντευξή του στο MTV U.K. «Νόμιζα ότι μιλούσε στο τηλέφωνο και σκέφτηκα ότι τα ’χει χάσει εντελώς. Ούρλιαζε ξανά και ξανά. Στην πραγματικότητα, όμως, καταπονούσε τη φωνή του μόνο και μόνο για να ακούγεται μεγαλύτερος σε ηλικία».

Τις κραυγές άκουσε και ο Τομ Χόλαντ, ο οποίος χαρακτήρισε «εντυπωσιακή» την προετοιμασία του συμπρωταγωνιστή του.

Ο υποψήφιος για Όσκαρ Ματ Ντέιμον εμφανίζεται αγνώριστος στην «Οδύσσεια». Όπως είχε αποκαλύψει πριν μερικούς μήνες στο podcast «New Heights», έχασε αρκετό βάρος για τις ανάγκες του ρόλου, φτάνοντας τα 76 κιλά. «Ο Νόλαν ήθελε να είμαι αδύνατος, αλλά ταυτόχρονα δυνατός», είπε ο διάσημος ηθοποιός. «Εξαιτίας ενός άλλου ζητήματος που αντιμετώπιζα με τον γιατρό μου, σταμάτησα να καταναλώνω γλουτένη. Συνήθως ζύγιζα από 84 έως 91 κιλά, όμως σε όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων ήμουν περίπου 76. Είχα να είμαι τόσο ελαφρύς από τα χρόνια του λυκείου. Χρειάστηκε πολλή προπόνηση και εξαιρετικά αυστηρή διατροφή».

Η μεταμόρφωση αυτή έρχεται σε πλήρη αντίθεση με προηγούμενους ρόλους του. Για την ταινία «The Informant!» (2009), ο Ντέιμον είχε πάρει 14 κιλά, όπως είχε δηλώσει τότε στο Entertainment Weekly, «τρώγοντας ασταμάτητα και πίνοντας μαύρη μπίρα […] Ήταν πραγματικός παράδεισος», είχε πει χαρακτηριστικά.

Με πληροφορίες από Variety