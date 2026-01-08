Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Ματ Ντέιμον, εμφανίστηκε στο podcast «New Heights» και αναφέρθηκε στις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τα γυρίσματα της νέα επικής ταινίας του Κρίστοφερ Νόλαν, «Οδύσσεια» αλλά και πριν από αυτά, οπως αναφέρει δημοσίευμα του Deadline.

«Είχα γένια σαν τα δικά σου για περίπου έναν χρόνο», είπε ο Ντέιμον στον συμπαρουσιαστή του podcast, Τζέισον Κέλσι. «Ήμουν σε εξαιρετική φυσική κατάσταση. Έχασα πολλά κιλά. Ο Νόλαν με ήθελε αδύνατο αλλά δυνατό. Σταμάτησα να τρώω γλουτένη, ακολουθώντας την οδηγία του γιατρού μου, γι’ αυτό και κατά την διάρκεια των γυρισμάτων είχα φτάσει περίπου τα 75 κιλά. Τόσο ελαφρύς, υπήρξα μόνο στο Λύκειο αλλά η προπόνηση ήταν πολύ αυστηρή, όπως και η δίατα», πρόσθεσε ο ηθοποιός.

Ο Ντέιμον αναφέρθηκε επίσης στις τεχνικές προκλήσεις των γυρισμάτων, καθώς η ταινία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου σε κάμερες IMAX, γεγονός που δεν έχει συμβεί ποτέ ξανά στο παρελθόν. «Οι κάμερες Imax είναι πάρα πολύ θορυβώδεις. Κάνουν έναν ήχο σαν μπλέντερ δίπλα στο πρόσωπό σου όταν η κάμερα είναι κοντά. Γι’ αυτό δεν υπήρχαν ποτέ σκηνές διαλόγου γυρισμένες σε Imax. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση με μια κανονική κάμερα Imax, γιατί απλώς δεν θα ακουγόμασταν», αποκάλυψε ο Ντέιμον.

Παράλληλα, μίλησε για την ομάδα της παραγωγής λέγοντας: «Έφτιαξαν μια τεράστια κατασκευή γύρω από την κάμερα Imax για τις σκηνές διαλόγου, μαζί με ένα σύστημα από καθρέφτες, ώστε η γραμμή του βλέμματός σου να είναι κοντά στον φακό και να μπορείς να μιλάς με τον άλλο ηθοποιό», όπως αποκάλυψε.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα του Variety, o διευθύνων σύμβουλος της Imax, Ριτς Γκέλφοντ, είχε αναφέρει στο παρελθόν ότι ο Νόλαν τον είχε προσεγγίσει περίπου έναν χρόνο πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα, λέγοντάς του ότι ήθελε να γυρίσει την «Οδύσσεια» αποκλειστικά με κάμερες Imax.

«Αυτό δεν μπορούσε να γίνει για πολλούς λόγους», είπε ο Γκέλφοντ, προσθέτοντας: «Υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα τεχνικής φύσεως». Όπως εξήγησε, ο Νόλαν του είπε: «Θα σου βάλω μια πρόκληση. Αν μπορέσεις να λύσεις αυτά τα προβλήματα, θα γυρίσω την Οδύσσεια 100% σε φιλμ με κάμερες Imax». Και τελικά, όπως δήλωσε, «λύσαμε τα προβλήματα. Έτσι, αυτή θα είναι η πρώτη ταινία στην ιστορία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες Imax».

Η ταινία αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 17 Ιουλίου 2026 στις αίθουσες Imax, ενώ στο καστ συμμετέχουν οι Ζεντάγια, Λουπίτα Νιόνγκο, Τζον Μπέρνθαλ, Μία Γκοθ, Σαρλίζ Θέρον, Μπένι Σάφντι, Έλιοτ Πέιτζ, Μπιλ Ίργουιν, Σαμάνθα Μόρτον, Τζέσι Γκαρσία, Γουίλ Γιουν Λι, Τζον Λεγκουιζάμο και πολλοί ακόμη.

Με πληροφορίες από Deadline, Variety