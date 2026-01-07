Η κινηματογραφική μεταφορά της «Οδύσσειας» από τον Κρίστοφερ Νόλαν, με τον Ματ Ντέιμον στον ρόλο του πολυμήχανου βασιλιά της Ιθάκης, έχει πυροδοτήσει ένα πρωτοφανές κύμα προσμονής. Η κυκλοφορία του τρέιλερ στις 22 Δεκεμβρίου έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 37,5 εκατομμύρια προβολές, προσφέροντας μια ακόμη ματιά στην κολοσσιαία παραγωγή, η οποία γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με τη νέα τεχνολογία IMAX 70mm.

Σε δήλωση της στο Hollywood Reporter, η Μία Γκοθ, η οποία υποδύεται τη Μελανθώ, αν και δεν ήταν έτοιμη να αποκαλύψει λεπτομέρειες για την πλοκή της Οδύσσειας, μίλησε για τη συνεργασία της με τον Νόλαν.

«Ήταν μια από τις σπουδαιότερες εμπειρίες της ζωής μου. Πραγματικά, ήταν κάτι το συγκλονιστικό», δήλωσε η ηθοποιός στο κόκκινο χαλί του Παλμ Σπρινγκς, όπου βρέθηκε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της από την ταινία «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο.

«Είμαι θαυμάστρια του έργου του εδώ και χρόνια. Οπότε, το να έχω την ευκαιρία να τον παρακολουθήσω από κοντά να σκηνοθετεί ήταν απίστευτο. Αποκόμισα πάρα πολλά», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με το ομηρικό έπος, η δούλη της Πηνελόπης, Μελανθώ, όπως και ο αδελφός της, πήρε το μέρος των μνηστήρων και έγινε ερωμένη του μνηστήρα Ευρυμάχου. Μετά την εξόντωση των μνηστήρων, η Μελανθώ/Μελάνθη απαγχονίσθηκε μαζί με άλλες 11 άπιστες δούλες κατά διαταγή του Οδυσσέα.

Εκτός από τις υποχρεώσεις της την περίοδο των βραβείων με το «Frankenstein» και την καλοκαιρινή πρεμιέρα της «Οδύσσειας», η ηθοποιός ετοιμάζεται για το μεγάλο της ντεμπούτο στο σύμπαν του Star Wars το 2027. Η Γκοθ θα πρωταγωνιστήσει στην ταινία του Σον Λέβι, «Star Wars: Starfighter», μαζί με τους Ράιαν Γκόσλινγκ και Έιμι ‘Ανταμς. «Πέρασα υπέροχα και λατρεύω τον Σον Λέβι… η συνεργασία μαζί του ήταν από τις πιο διασκεδαστικές εμπειρίες που έχω ζήσει», είπε.

Η «Οδύσσεια» θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 17 Ιουλίου, ενώ το «Star Wars: Starfighter» έχει οριστεί να κυκλοφορήσει στις 28 Μαΐου 2027.