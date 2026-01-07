Ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς στον ρόλο ενός πατέρα που πρέπει να διαχειριστεί τον ξαφνικό θάνατο της γυναίκας του, «Το Αριστερό μου Χέρι», μια ιστορία που εκτυλίσσεται στην Ταϊπέι με πρωταγωνίστρια μία πεντάχρονη πιτσιρίκα, το σίκουελ του Greenland με τον Τζέραρντ Μπάτλερ, το horror «Primate» με έναν χιμπατζή που γίνεται φονικός όταν κολλάει λύσσα, ένα παιδικό animation και η ταινία του Αλέξανδρου Ρήγα «Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή; Μέρος Πρώτο».

Αυτές είναι οι ταινίες που έρχονται στις αίθουσες την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου.

Advertisement

Advertisement

Ένα Πράγμα με Φτερά

Ένας πατέρας, χάνει αιφνίδια την σύζυγό του και προσπαθεί να μεγαλώσει μόνος τους δύο ανήλικους γιους του αλλά σταδιακά απομονώνεται από τον έξω κόσμο και η επαφή του με την πραγματικότητα καταρρέει. Καθώς βυθίζεται σε απόγνωση, μία σκοτεινή παρουσία στοιχειώνει τη ζωή του. Αυτό το μυστηριώδες πλάσμα, γνωστό ως «κοράκι», που φαινομενικά ζωντανεύει από τις σελίδες του έργου του ως δημιουργού κόμικς, εισβάλλει στο σπίτι και το μυαλό του, και κάθε βράδυ τον σφυροκοπά χωρίς έλεος. Tο πρωί όλα ξεκινούν από την αρχή…

Αποκύημα της φαντασίας; Ή ένα πραγματικό ον; Τo Ένα πράγμα με φτερά γίνεται στην πορεία κομμάτι της νέας ζωής του πατέρα και των παιδιών, καθοδηγώντας τους με την επιβλητική του παρουσία, να διαλέξουν: θλίψη ή απόγνωση; Και οδηγώντας τους τελικά προς τη νέα μορφή που πρέπει να πάρει η οικογένεια.

Μια ποιητική διερεύνηση του πένθους, της επιβίωσης και των δεσμών που ενώνουν την οικογένεια. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Nτίλαν Σάουθερν, όπως και το σενάριο που βασίστηκε στο βιβλίο «Grief is the Thing With Feathers» του Μαξ Πόρτερ. Όπως είχε δηλώσει στο flix.gr ο Μπένεντικτ Κάμπερμπατς που ενσαρκώνει τον πατέρα, «Όχι, δεν με ταλαιπωρούν οι δύσκολοι ρόλοι. Τους προτιμώ. Μόνο αν κάτι με τρομάζει, όταν νιώθω ότι δεν ξέρω από που να το πιάσω, με ενδιαφέρει. Διαφορετικά, βαλτώνω. Δεν θέλω να μένω στην ασφάλειά μου. Θέλω να παλεύω κι εγώ με τα μαύρα κοράκια μου. Κι ας με νικήσουν, δεν πειράζει…». Συμπρωταγωνιστούν οι Ρίτσαρντ Μπόξαλ, Χένρυ Μπόξαλ, Έρικ Λάμπερτ, Βινέτ Ρόμπινσον, Σαμ Σπρούελ. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Σάντανς και προβλήθηκε εκτός συναγωνισμού στο Φεστιβάλ Βερολίνου, όπου συζητήθηκε για την ερμηνεία του Κάμπερμπατς.

Το Αριστερό μου Χέρι

Μια single μητέρα και οι δύο κόρες της μετακομίζουν στην Ταϊπέι και ανοίγουν νυχτερινό πάγκο φαγητού. Καθεμία με τον δικό της τρόπο θα πρέπει να προσαρμοστεί σε αυτό το νέο περιβάλλον για να τα βγάλει πέρα και να διατηρήσει την ενότητα της οικογένειας. Τα μυστικά τριών γενεών αρχίζουν να αποκαλύπτονται όταν η μικρότερη κόρη, που είναι αριστερόχειρας, ακούει από τον παππού της να μην χρησιμοποιεί ποτέ το αριστερό «διαβολικό χέρι» της. Μετά τον θρίαμβο της ταινίας «Anora», ο Σον Μπέικερ επιστρέφει ως παραγωγός, σεναριογράφος και μοντέρ στους δρόμους της Ταϊπέι, πλάι στην επί χρόνια συνεργάτιδά του, την Ταϊβανέζα-Αμερικανίδα σκηνοθέτιδα Σι-Τσινγκ Τσου. Η ταινία, γυρισμένη εξ ολοκλήρου με iPhone, είναι η επίσημη πρόταση της Ταϊβάν στα Όσκαρ. Με τους Tζανέλ Τσάι, Μπλερ Τσανγκ και την μικρή Νίνα Γιε.

Advertisement

Τι Ψυχή θα Παραδώσεις Μωρή; Μέρος Πρώτο

Τέσσερις γυναίκες – η Αλέκα, η Πόπη, η Φωτεινή και η Ντοντό – που μοιράζονται ένα τραυματικό παιδικό παρελθόν, ξανασυναντιούνται ύστερα από χρόνια για να κλείσουν έναν κύκλο που έχει μείνει ανοιχτός. Όταν ήταν μικρές, κακοποιήθηκαν από τον Γεράσιμο Μαντά, διευθυντή του ορφανοτροφείου που μεγάλωσαν. Τώρα, ενήλικες πια, αποφασίζουν να τηρήσουν την υπόσχεση που είχαν δώσει: να πάρουν την εκδίκησή τους.

Όμως τίποτα δεν πάει όπως το είχαν σχεδιάσει. Το οργανωμένο σχέδιο που είχαν στο μυαλό τους μετατρέπεται σε έναν καταιγισμό κωμικοτραγικών περιστατικών, παρεξηγήσεων και απρόβλεπτων αποτυχιών. Ανάμεσα στο σκοτάδι της μνήμης και στη φάρσα της πραγματικότητας, οι τέσσερις γυναίκες προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στην ανάγκη για δικαίωση και στις ανθρώπινες αδυναμίες τους. Το πρώτο μέρος της ταινίας του Αλέξανδρου Ρήγα ξανασυστήνει τους χαρακτήρες που γνώρισε το κοινό μέσα από την ομώνυμη τηλεοπτική σειρά, η οποία προβλήθηκε από το Mega το 2000. Πρωταγωνιστούν Βασιλική Ανδρίτσου, Παναγιώτα Βλαντή, Μαρία Λεκάκη,

Λένα Ουζουνίδου, Λάζαρος Γεωργακόπουλος. Συμμετέχουν Ταξιάρχης Χάνος, Τάσος Ιορδανίδης, Κώστας Φιλίππογλου, Γιάννης Στάνκογλου, Νίκη Λάμη, Βαλέρια Κoυρούπη, Λευτέρης Ελευθερίου, Ιβάν Σβιτάιλο, Μαρία Κατσανδρή, Κώστας Κόκλας, Μαρία Δεμεσιώτου, Αντώνης Γιαννακός, Τραϊάνα Ανανία, Θεοφίλης Πασχάλης, Διονύσης Κοκοτάκης και η Πέμη Ζούνη.

Advertisement

Greenland 2

Μετά από πέντε χρόνια, οι επιζώντες του καταφυγίου στη Γροιλανδία παλεύουν με την ζοφερή πραγματικότητα της ζωής υπογείως. Οι πόροι και το ηθικό εξαντλούνται, αλλά η εξερεύνηση της επιφάνειας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο όλα για όσα πάλεψαν τόσο σκληρά. Κάθε μέρα εντείνεται η πάλη μεταξύ της επιβίωσης και της πραγματικής ζωής. Αυτή η ένταση βαραίνει ιδιαίτερα τον Νέιθαν Γκάριτι, έναν έφηβο που λαχταρά μια ζωή που ίσως ποτέ να μην καταφέρει να έχει. Ξαφνικά, ολόκληρος ο κόσμος των Γκάριτι καταρρέει ξανά όταν το καταφύγιο στη Γροιλανδία καταστρέφεται. Αντιμετωπίζουν τώρα την σκληρή πραγματικότητα ότι κανένα μέρος δεν είναι ασφαλές για πάντα. Φήμες λένε ότι υπάρχει μια νέα όαση που δημιουργήθηκε στη Γαλλία στο σημείο πρόσκρουσης του μετεωρίτη Κλαρκ. Κάποιοι πιστεύουν ότι εκεί μπορεί να ανθίσει η ζωή ξανά, ενώ άλλοι αμφιβάλλουν. Αποφασισμένη να συνεχίσει, η οικογένεια Γκάριτι ξεκινά το ταξίδι της προς τη Γαλλία.

Επιστρέφοντας στην επιφάνεια, η οικογένεια συναντά τις καταστροφικές αλλαγές που έχει υποστεί ο πλανήτης. Οι μακροχρόνιες συνέπειες του Κλαρκ συνεχίζουν να καταστρέφουν τη Γη αδυσώπητα, ενώ οι επιζώντες έχουν γίνει δύσπιστοι, βίαιοι και απελπισμένοι. Παρά την τεράστια απώλεια και τη θλίψη, οι Γκάριτι ενώνονται με την ελπίδα να δημιουργήσουν μια κληρονομιά πάνω στην οποία θα μπορέσουν να στηριχτούν οι μελλοντικές γενιές. Αυτή τη φορά, δεν αναζητούν καταφύγιο υπογείως, αλλά σε μια μυστηριώδη γη που ίσως κρατά τα κλειδιά για την αναγέννηση του πολιτισμού.

Advertisement

Ο Τζέραρντ Μπάτλερ και η Μορένα Μπακαρίν (Homeland, Deadpool) επιστρέφουν ως Τζον και Άλισον Γκάριτι στο post-apocalyptic σίκουελ της ταινίας δράσης Greenland: Το Τελευταίο Καταφύγιο. Μία νέα μάχη ξεκινά για την οικογένεια Γκάριτι, που πρέπει να εγκαταλείψει το καταφύγιο και να ταξιδέψει στα ερείπια μιας Ευρώπης που έχει καταστραφεί από τον κομήτη Κλαρκ.

Ο Ρικ Ρόμαν Γουό (Kandahar: Σημείο Διαφυγής, Ο Φύλακας Άγγελος Έπεσε) επιστρέφει επίσης ως σκηνοθέτης και παραγωγός, σηματοδοτώντας την τέταρτη φορά που σκηνοθετεί ταινία με πρωταγωνιστή τον Τζέραρντ Μπάτλερ. Ο σεναριογράφος Κρις Σπάρλινγκ (Buried, Μια Θάλασσα από Δέντρα) επιστρέφει επίσης, συνυπογράφοντας το σενάριο με τον Μίτσελ ΛαΦoρτούν.

Primate

Advertisement

Όταν η Λούσι επιστρέφει στο σπίτι της στη Χαβάη μετά το πρώτο της έτος στο κολέγιο, ανυπομονεί να περάσει ανέμελες διακοπές με τους φίλους της, τη Χάνα, την Κέιτ και τον Νικ, την αδελφή της Έριν και το αγαπημένο κατοικίδιο της οικογένειας, τον χιμπατζή Μπεν. Με τον πατέρα της Άνταμ να έχει φύγει για επαγγελματικούς λόγους, η Λούσι και η παρέα της ανυπομονούν να χαλαρώσουν στην πισίνα του οικογενειακού σπιτιού, ένα πολυτελές καταφύγιο κρυμμένο σε έναν απομονωμένο βράχο. Όμως ο φιλικός και υπάκουος Μπεν, που μεγάλωσε ως αγαπημένο «αδελφάκι» των κοριτσιών που αρχικά χαίρεται που βλέπει επιτέλους τη Λούσι στο σπίτι, σύντομα γίνεται ασυνήθιστα επιθετικός. Καθώς η εχθρική συμπεριφορά του κλιμακώνεται, η Λούσι συνειδητοποιεί πολύ αργά ότι κάτι δεν πάει καθόλου καλά με τον Μπεν. Σκηνοθεσία Γιοχάνες Ρόμπερτς (47 Meters Down, The Strangers: Prey at Night). Με τους Τζόνι Σεκόγια, Τζία Χάντερ, Μιγκέλ Τόρες Ούμπα, Τρόι Κότσουρ, Κέβιν Μακνάλι, Κάι Αλεξάντερ.

Advertisement

Ο Σούπερ Τσάρλι

Ο δεκάχρονος Βίλλυ πάντα ονειρευόταν να γίνει σούπερ ήρωας και να κατατροπώσει εγκληματίες με τον αστυνομικό πατέρα του. Ωστόσο, το όνειρό του καταρρέει όταν γεννιέται ο μικρός του αδερφός Τσάρλι, ένα μωρό με πραγματικές υπερδυνάμεις. Καθώς ο Βίλλυ προσπαθεί να διαχειριστεί το χάος που προκαλεί ο Σούπερ Τσάρλι, μαθαίνει πως το να είσαι μεγάλος αδελφός είναι η πιο δύσκολη -και η πιο ηρωική- αποστολή απ’ όλες. Animation σε σενάριο-σκηνοθεσία Γιον Χόλμπεργκ, που βασίζεται στη σειρά παιδικών βιβλίων της της Σουηδής συγγραφέως Camilla Läckberg, διάσημης από τα μπεστ σέλερ αστυνομικά μυθιστορήματα της.

Το Μυστηριώδες Βλέμμα του Ροζ Φλαμένκο

Advertisement

Είναι 1982 και ένα εντεκάχρονο ορφανό κορίτσι βρίσκει την οικογένεια που του έλειπε στην καρδιά μιας μικρής queer κοινότητας η οποία ζει σε μια απομονωμένη κωμόπολη, στην έρημο της Βόρειας Χιλής. Το τοπίο είναι αφιλόξενο και σκληρά ανδροκρατούμενο, τα θαρραλέα μέλη της κοινότητας όμως απαντούν με τσαγανό, μέχρι τη στιγμή που η φήμη για έναν θανατηφόρο μεταδοτικό ιό θα σκορπίσει τον φόβο και τη βία στην περιοχή. Πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Χιλιανού Διέγο Θεσπέδες και πρόταση της Χιλής για τα Όσκαρ. Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στο «Ενα Κάποιο Βλέμμα» του Φεστιβάλ Καννών.

Γερτρούδη (1964)

Η ιστορία μιας γυναίκας που αρνείται να συμβιβαστεί στον έρωτα και στη ζωή. Παντρεμένη με έναν επιτυχημένο, αλλά συναισθηματικά απόντα πολιτικό, η Γερτρούδη θα επανασυνδεθεί με έναν παλιό της έρωτα και θα έρθει αντιμέτωπη με έναν νεότερο ποιητή. Σε όλες τις εκδοχές, η επιλογή της παραμένει αμετακίνητη: η απόλυτη αφοσίωση στον έρωτα, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς διαπραγμάτευση. Η «Gertrud», βασισμένη στο θεατρικό έργο του Γιάλμαρ Σέντερμπεργκ, γυρίστηκε το 1964 και αποτελεί την τελευταία ταινία μυθοπλασίας του Καρλ Θίοντορ Ντράγιερ, ολοκληρώνοντας μια φιλμογραφία που άλλαξε ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ο κινηματογράφος προσεγγίζει την ηθική, την πίστη, τον έρωτα και την ανθρώπινη συνείδηση. Πρωταγωνιστούν Nina Pens Rode (Gertrud Kanning), Bendt Rothe (Gustav Kanning), Poul Reichhardt (Gabriel Lidman), Baard Owe (Erland Jansson).