Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο τόνισε τη σημασία της δημιουργίας κινηματογράφου -και όχι απλώς «περιεχομένου»- κατά την βράβευση του στο Palm Springs Film Festival το βράδυ της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Associated Press.

Ο πρωταγωνιστής της ταινίας «One Battle After Another» παρέλαβε το βραβείο του μέσω ηχογραφημένου βίντεο. Σύμφωνα με το Variety, δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στο φεστιβάλ εξαιτίας των γεγονότων στη Βενεζουέλα, που οδήγησε στην ακύρωση πολλών πτήσεων από την Καραϊβική, όπου ο ηθοποιός έκανε διακοπές κατά την περίοδο των εορτών.

Advertisement

Advertisement

Ωστόσο, το βραβείο «Desert Palm Achievement Award» για την ερμηνεία του στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, παρέλαβαν εκ μέρους του οι συμπρωταγωνιστές του, Chase Infiniti και Teyana Taylor.

Leonardo DiCaprio destaca importancia de crear cine sobre contenido en Festival de Palm Springs https://t.co/ffoTVhehl8 pic.twitter.com/8sE40gaB3w January 4, 2026

«Οι ταινίες εξακολουθούν να είναι φτιαγμένες για να βιώνονται συλλογικά, μέσα σε μια κινηματογραφική αίθουσα. Τώρα, αυτή η πεποίθηση είναι πιο σημαντική από ποτέ. Γίνεται όλο και πιο δύσκολο για τις αυθεντικές ταινίες τόσο να δημιουργηθούν όσο και να προστατετούν. Ωστόσο, οι ταινίες εξακολουθούν να έχουν αξία, όχι το περιεχόμενο, αλλά ο κινηματογράφος. Ιστορίες φτιαγμένες από ανθρώπους, τις οποίες προορίζονται να μοιράζονται σε μια σκοτεινή αίθουσα, ως μια κοινή εμπειρία», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο 51χρονος ηθοποιός έχει εκφράσει την ανησυχία του για το μέλλον της κινηματογραφικής εμπειρίας πολλαπλώς, σύμφωνα με το δημοσίευμα του Variety. Σε πρόσφατη συνέντευξή του στους Times του Λονδίνου, αναρωτήθηκε αν «οι άνθρωποι εξακολουθούν να έχουν όρεξη» να πηγαίνουν στους κινηματογράφους.

«Όλα αλλάζουν με ιλιγγιώδη ταχύτητα», δήλωσε για τη βιομηχανία του κινηματογράφου. «Βρισκόμαστε μπροστά σε μια τεράστια μετάβαση. Πρώτα εξαφανίστηκαν τα ντοκιμαντέρ από τις αίθουσες. Τώρα, οι ταινίες προβάλλονται για περιορισμένο χρονικό διάστημα και ο κόσμος περιμένει να τις δει στις πλατφόρμες streaming».

Advertisement

Ό,τι κι αν επιφυλάσσει το μέλλον, ο Ντι Κάπριο εξέφρασε την ελπίδα του οι δημιουργοί του αύριο να έχουν την ευκαιρία να προβάλλουν το έργο τους στη μεγάλη οθόνη. «Ελπίζω απλώς ότι αρκετοί πραγματικοί οραματιστές θα βρουν στο μέλλον τις ευκαιρίες να κάνουν μοναδικά πράγματα, τα οποία θα προβάλλονται στον κινηματογράφο», κατέληξε. «Αυτό, όμως, μένει να φανεί».

Το «One Battle After Another» του Πολ Τόμας Άντερσον με πρωταγωνιστή τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, απέσπασε το Βραβείο Καλύτερης Ταινίας στα Critics Choice Awards τα οποία πραγματοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής 4 Ιανουαρίου.

Με πληροφορίες από Associated Press, Variety

Advertisement