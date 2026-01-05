Καλύτερη Ταινία στα 31α Critics Choice Awards, που απονεμήθηκαν την Κυριακή 4 Ιανουαρίου, στην Καλιφόρνια, αναδείχτηκε το «One Battle After Another» (Μια Μάχη μετά την Άλλη). Η πολυσυζητημένη ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον απέσπασε δύο ακόμη κορυφαία βραβεία, Σκηνοθεσίας και Διασκευασμένου Σεναρίου.

Από τέσσερα βραβεία κέρδισαν το «Frankenstein» του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο -μεταξύ αυτών και το Β΄ Ανδρικού Ρόλου για τον Τζέικομπ Ελόρντι που υποδύεται το «τέρας» του Φρανκενστάιν – και η ταινία «Sinners» του Ράιαν Κούγκλερ (που ήταν στην κορυφή της κούρσας με 17 υποψηφιότητες), η οποία ανάμεσα σε άλλα κέρδισε, το βραβείο Πρωτότυπου Σεναρίου και Μουσικής.

Η Τζέσι Μπάκλι απέσπασε τον βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού για την ερμηνεία της στο «Hamnet», που αφηγείται το ειδύλλιο του Ουίλιαμ Σαίξπηρ με τη σύζυγο του Άγκνες αλλά και την ανείπωτη θλίψη με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι όταν έχασαν τον γιο τους Άμνετ, σε ηλικία 11 χρονών.

Η Τζέσι Μπάκλι με το βραβείο, Φωτογραφια Reuters

Ο Τίμοθι Σαλαμέ έλαβε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού για την ερμηνεία του ως παίκτης του πινγκ-πονγκ στην ταινία «Marty Supreme». Παραλαμβάνοντας το βραβείο, ο Σαλαμέ ευχαρίστησε τον σκηνοθέτη της ταινίας Τζος Σάφντι, τη σύντροφο του Κάιλι Τζένερ, λέγοντας «Δεν θα μπορούσα να το κάνω αυτό χωρίς εσένα», ενώ αναφέρθηκε και στους συνυποψηφίους του, Λεονάρντο Ντι Κάπριο («One Battle After Another»), Τζόελ Έτζερτον («Train Dreams»), Ίθαν Χοκ («Blue Moon»), Μάικλ Μπ. Τζόρνταν («Sinners»), Βάγκνερ Μόουρα («The Secret Agent»). Το βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου απονεμήθηκε στην Έιμι Μάντιγκαν που υποδύεται τη μάγισσα στο horror «Weapons».

Όσον αφορά τις τηλεοπτικές σειρές, το «Adolescence» αναδείχτηκε Καλύτερη Μίνι Σειρά και έφυγε με τέσσερα βραβεία. Σάρωσε στην κατηγορία όσον αφορά τις ερμηνείες, με βραβεία στους Στίβεν Γκράχαμ, Όουεν Κούπερ και Έριν Ντόχερτι που υποδύεται την ψυχολόγο. Το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε μίνι σειρά απονεμήθηκε στη Σάρα Σνουκ (διάσημη από το «Succession») για τη σειρά μυστηρίου «All Her Fault».

Το βραβείο Καλύτερης Δραματικής Σειράς κέρδισε η ιατρική σειρά «The Pitt», ενώ βραβεία έλαβαν και οι πρωταγωνιστές της Νόα Γουάιλ και Κάθριν ΛαΝάσα -αμφότεροι τον περασμένο Σεπτέμβριο είχαν κερδίσει Emmy. Το «The Studio», η σειρά που σατιρίζει τον κόσμο του Χόλιγουντ, αναδείχθηκε Καλύτερη Κωμική Σειρά και ο δημιουργός της, Σεθ Ρόγκεν, κέρδισε το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε κωμική σειρά.

Η Τζιν Σμαρτ πρόσθεσε στη συλλογή της ακόμη ένα βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά για το «Hacks», ενώ η Τζανέλ Τζέιμς κέρδισε το βραβείο Β΄ Γυναικείου Ρόλου σε Κωμική Σειρά για τη σειρά «Abbott Elementary». Η Ρία Σίχορν έλαβε το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε δραματική σειρά «Pluribus», ενώ ο Τράμελ Τίλμαν απέσπασε το Β΄ Ανδρικού Ρόλου σε δραματική σειρά για το «Severance».

Το «Adolescence» αναδείχτηκε Καλύτερη Μίνι Σειρά και έφυγε με τέσσερα βραβεία

To «KPop Demon Hunters» του Netflix έλαβε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας Κινουμένων Σχεδίων και κέρδισε επίσης το βραβείο Καλύτερου Τραγουδιού για το hit «Golden» που κατέκτησε την κορυφή των charts. Η ταινία «The Secret Agent», που διαδραματίζεται κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής χούντας της Βραζιλίας, απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Το βραβείο Καλύτερου Talk Show απέσπασε ο Τζίμι Κίμελ, η εκπομπή του οποίου είχε «κοπεί» προσωρινά μετά το σχόλια του για τη δολοφονία Τσάρλι Κερκ.

Οικοδέσποινα της τελετής απονομής ήταν η Τσέλσι Χάντλερ, η οποία στην έναρξη της βραδιάς τίμησε τη μνήμη του σκηνοθέτη Ρομπ Ράινερ, ο οποίος βρέθηκε δολοφονημένος τον περασμένο μήνα μαζί με τη σύζυγο του, Μισέλ.

Τα Critics’ Choice Awards, που διοργανώνονται από την Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης, αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς της διεθνούς κινηματογραφικής και τηλεοπτικής βιομηχανίας και θεωρούνται προάγγελος των Όσκαρ.

Με πληροφορίες από Variety, Hollywood Reporter