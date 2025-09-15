Η ταινία «Hamnet» της Κλόε Ζάο με πρωταγωνιστές τη Τζέσι Μπάκλι και τον Πολ Μέσκαλ, κατέκτησε το Βραβείο Κοινού του 50ού Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, ενισχύοντας τις πιθανότητές της για τα Όσκαρ.

Η Ζάο είναι η πρώτη σκηνοθέτις στην ιστορία της διοργάνωσης που κερδίζει το βραβείο δύο φορές -η πρώτη νίκη της ήταν το 2020 για το οσκαρικό «Nomadland».

Από το 2009 μέχρι σήμερα, οι ταινίες που έχουν κερδίσει το Βραβείο Κοινού στο Τορόντο έχουν βρεθεί στην οσκαρική κούρσα, με το «Πράσινο Βιβλίο» (2018) και το «Nomadland» (2020) να κερδίζουν και το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας. Μοναδική εξαίρεση είναι το «Όταν Θέλουν οι Γυναίκες» (2011).

Η ταινία «Η ζωή του Τσακ», που κέρδισε πέρυσι το βραβείο -και προβάλλεται αυτή την περίοδο στους κινηματογράφους, καθώς το στούντιο ανέβαλε την κυκλοφορία της για το 2025-, μπορεί επίσης να διεκδικήσει μια θέση στα Όσκαρ.

To «Hamnet» της Κλόε Ζάο επικράτησε της ταινίας του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο «Frankenstein» (που γυρίστηκε κυρίως στο Τορόντο), η οποία βρέθηκε στη δεύτερη θέση και του «Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery» του Ράιαν Τζόνσον με τον Ντάνιελ Κρεγκ, που κατέληξε τρίτο.

Το κοινό έδωσε το βραβείο καλύτερης διεθνούς ταινίας στο «No Other Choice» του Παρκ Τσαν-γουκ, με τη βραβευμένη στις Κάννες «Συναισθηματική Αξία» του Γιοακίμ Τρίερ να ακολουθεί.

Το βραβείο κοινού στην κατηγορία ντοκιμαντέρ απέσπασε το «The Road Between Us: The Ultimate Rescue» του Μπάρι Άβριτς.

Με πληροφορίες από Hollywood Reporter