«Πες μου μια ιστορία», λέει η Αν στον Σαίξπηρ. «Τι ιστορία θα ήθελες;» ρωτά εκείνος. «Κάτι που να με συγκινήσει», απαντά. Η σκηνοθέτις του «Nomadland» και των «Eternals», η βραβευμένη με Όσκαρ Κλόε Ζάο συναντά τον Σαίξπηρ, με το «Hamnet». Η ταινία με πρωταγωνιστές την Τζέσι Μπάκλι στον ρόλο της Άγκνες Σαίξπηρ και τον Πολ Μέσκαλ ως Ουίλιαμ Σαίξπηρ, αφηγείται το ειδύλλιο του ζευγαριού αλλά και την ανείπωτη θλίψη με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι όταν έχασαν τον γιο τους Άμνετ, σε ηλικία 11 χρονών.

Το σενάριο βασίζεται στο μπεστ σέλερ βιβλίο της Ιρλανδής Μάγκι Ο′ Φάρελ, το οποίο είναι εμπνευσμένο από πραγματικά γεγονότα. Το βραβευμένο με Women’s Prize for Fiction ιστορικό μυθιστόρημα (στα ελληνικά από τις εκδόσεις Ψυχογιός, σε μετάφραση Αυγούστου Κορτώ), ένα από τα 10 καλύτερα μυθιστορήματα του 2020 σύμφωνα με τους The New York Times, έχει σε πρώτο πλάνο την Αν ή Άγκες Χαθαγουέι -στο βιβλίο αναφέρεται ως Άγκνες- και στον έρωτα της με τον άνδρα που θα γινόταν ο διασημότερος θεατρικός συγγραφέας όλων των εποχών.

Το μυθιστόρημα εστιάζει ιδιαίτερα στον θάνατο του Άμνετ, ο οποίος πέθανε το 1596. Τέσσερα χρόνια μετά την απώλεια του μοναχογιού του, ο Σαίξπηρ θα γράψει το κατά πολλούς κορυφαίο έργο του, «Άμλετ», δίνοντας στον τραγικό ήρωα του, μία παραλλαγή του ονόματος του νεκρού παιδιού.

Διευθυντής Φωτογραφίας στο «Hamnet» που γυρίστηκε πέρυσι στην Ουαλία, είναι ο πολυβραβευμένος Λούκας Ζαλ, τη μουσική υπογράφει ο επιδραστικός συνθέτης Μαξ Ρίχτερ, ενώ στην παραγωγή είναι δύο ακόμη δυνατά ονόματα, ο Σαμ Μέντες και ο Στίβεν Σπίλμπεργκ.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 27 Νοεμβρίου και διεθνώς στις 12 Δεκεμβρίου.

Με πληροφορίες από Indiewire