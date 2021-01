«Αμνετ»: Ο Σαίξπηρ, ο γιος του και ο Άμλετ

Η Μάγκι Ο’Φάρελ γεννήθηκε στη Βόρεια Ιρλανδία, το 1972, και μεγάλωσε στην Ουαλία και τη Σκοτία. Έχει εκδώσει το αυτοβιογραφικό αφήγημα I am, I am, I am: Seventeen Brushes with Death, που βρέθηκε στην κορυφή της λίστας των μπεστ σέλερ των Sunday Times, και οκτώ μυθιστορήματα, μεταξύ των οποίων: Όταν έφυγες… (Βραβείο Betty Trask), Το άλλο μισό της καρδιάς μου (Βραβείο Somerset Maugham), Όταν μου κράτησες πρώτη φορά το χέρι (Βραβείο Costa).

Για το μυθιστόρημά της «Amnet» -μπεστ σέλερ των Sunday Times, μεταξύ των δέκα κορυφαίων βιβλίων του 2020 κατά τους New York Times και καλύτερο του 2020 κατά το BBC- τιμήθηκε με το Women’s Prize for Fiction. Ζει στο Εδιμβούργο.