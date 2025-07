Το πρώτο μυθιστόρημα του σκηνοθέτη Γούντι Άλεν αναμένεται να κυκλοφορήσει φέτος από τον ανεξάρτητο εκδοτικό οίκο Swift Press εξερευνώντας τις νευρώσεις, τις σχέσεις και τις αντιφάσεις της δημόσιας εικόνας του σκηνοθέτη

Το βιβλίο του Γούντι Άλεν τιτλοφορείται «Τι Τρέχει με τον Μπομ;» (What’s With Baum?) και αφορά έναν μεσήλικα Εβραίο δημοσιογράφο που γίνεται συγγραφέας και κατατρύχεται από άγχος για τα πάντα.

Ο Μπομ, όπως αναφέρει ο εκδότης, είναι ένας διανοούμενος με «φλύαρα φιλοσοφικά έργα» που δέχονται χλιαρές κριτικές, ενώ ο φημισμένος εκδότης του στη Νέα Υόρκη τον έχει εγκαταλείψει.

Ο τρίτος του γάμος κλονίζεται και, σε μια στιγμή παρόρμησης, προσπαθεί να φιλήσει μια νεαρή δημοσιογράφο στη διάρκεια μιας συνέντευξης – περιστατικό που εκείνη ετοιμάζεται να δημοσιοποιήσει

.@_SwiftPress is set to publish What’s With Baum?, a debut novel by Woody Allen about a middle-aged Jewish novelisthttps://t.co/lhjQOVKba4 (£) pic.twitter.com/GsQvTemCPs