Κάθε χρόνο, το περιοδικό Time Out δημοσιεύει μια ετήσια κατάταξη με τις σπουδαιότερες πόλεις του κόσμου. Οι πόλεις κατατάσσονται στη λίστα χάρη στα αποτελέσματα μιας ολοκληρωμένης έρευνας σε πάνω από 18.500 ντόπιους, οι οποίοι μοιράζονται τα συναισθήματά τους για τη νυχτερινή ζωή, το φαγητό και τον πολιτισμό της πόλης τους, καθώς και για θέματα όπως η ευτυχία, η πρόσβαση σε χώρους πρασίνου και η δυνατότητα για περπάτημα.

Αλλά τα πράγματα που κάνουν μια πόλη σπουδαία μπορεί να διαφέρουν πολύ από γενιά σε γενιά – και το έγκριτο περιοδικό θέλησε να μάθει τι πιστεύουν οι σημερινοί εικοσάρηδες. Με βάση τα ίδια δεδομένα με την έρευνά μας για τις Καλύτερες Πόλεις, αλλά φιλτραρισμένα με βάση τις απαντήσεις ατόμων κάτω των 30 ετών, προέκυψαν οι καλύτερες πόλεις του κόσμου για να ζει και να ευδοκιμήσει η Gen Z.

Στη θέση Νο1 βρίσκεται μια πόλη που λίγοι θα περίμεναν να βρουν στην κορυφή – και αυτή είναι η Μπανγκόκ.

Αλλά με ποια κριτήρια επελέγη τόσο η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης όσο και οι άλλες πόλεις της σχετικής λίστας; Πράγματα όπως οι προσιτές τιμές, η εξαιρετική νυχτερινή ζωή και η ευκολία γνωριμίας με νέους ανθρώπους βρίσκονται στην κορυφή, σύμφωνα με την έρευνα. Πολλές πόλεις μπήκαν στην κατάταξη επειδή είναι ποικιλόμορφες και χωρίς αποκλεισμούς, καθώς και επειδή διαθέτουν άφθονους χώρους πρασίνου και αποτελεσματικές δημόσιες συγκοινωνίες.

Ειδικά για την «πρωταθλήτρια» Μπανγκόκ το Time Out αναφέρει: «Η πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης βρέθηκε στην κορυφή της κατάταξης χάρη στις εξαιρετικές βαθμολογίες της στην ευτυχία (το 84% της Γενιάς Ζ δηλώνουν ευτυχισμένοι που ζουν εκεί) και στις προσιτές τιμές (το 71% λέει ότι είναι μια φιλική προς τον προϋπολογισμό πόλη). Είναι επίσης ένα εξαιρετικό μέρος για να γνωρίσεις νέους ανθρώπους: Οι κάτοικοι της Gen Z στην Μπανγκόκ λένε ότι είναι πιο εύκολο να κάνεις φίλους στην πόλη τους».

Το Top-20 του Time Out με τις καλύτερες πόλεις στον κόσμο για την Gen Z

Μπανγκόκ, Ταϊλάνδη Μελβούρνη, Αυστραλία Κέιπ Τάουν, Νότια Αφρική Νέα Υόρκη, ΗΠΑ Κοπεγχάγη, Δανία Βαρκελώνη, Ισπανία Εδιμβούργο, Σκωτία Πόλη του Μεξικού, Μεξικό Λονδίνο, Αγγλία Σαγκάη, Κίνα Σίδνεϊ, Αυστραλία Πεκίνο, Κίνα Παρίσι, Γαλλία Τόκιο, Ιαπωνία Βερολίνο, Γερμανία Σεβίλλη, Ισπανία Σικάγο, Ιλινόις Τσιάνγκ Μάι, Ταϊλάνδη Πράγα, Τσεχική Δημοκρατία Λισαβόνα, Πορτογαλία

Πηγή: TimeOut